https://sputnik-abkhazia.ru/20250606/sily-pvo-rossii-unichtozhili-tri-vrazheskikh-rakety-neptun-md-nad-akvatoriey-chernogo-morya--1055202045.html

Силы ПВО России уничтожили три вражеских ракеты "Нептун-МД" над акваторией Черного моря

Силы ПВО России уничтожили три вражеских ракеты "Нептун-МД" над акваторией Черного моря

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Силы ПВО России уничтожили три вражеских управляемых ракеты "Нептун-МД" над акваторией Черного моря и 174 беспилотника ВСУ над... 06.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-06T08:30+0300

2025-06-06T08:30+0300

2025-06-06T09:44+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

пво

министерство обороны рф

черное море

беспилотники

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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Силы ПВО России уничтожили три вражеских управляемых ракеты "Нептун-МД" над акваторией Черного моря и 174 беспилотника ВСУ над регионами страны, сообщило Минобороны РФ. Российские военные ликвидировали БПЛА над:

россия

украина

черное море

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, пво, министерство обороны рф, черное море, беспилотники