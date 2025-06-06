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Силы ПВО России уничтожили три вражеских ракеты "Нептун-МД" над акваторией Черного моря
Силы ПВО России уничтожили три вражеских ракеты "Нептун-МД" над акваторией Черного моря
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Силы ПВО России уничтожили три вражеских управляемых ракеты "Нептун-МД" над акваторией Черного моря и 174 беспилотника ВСУ над... 06.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-06T08:30+0300
2025-06-06T08:30+0300
2025-06-06T09:44+0300
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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Силы ПВО России уничтожили три вражеских управляемых ракеты "Нептун-МД" над акваторией Черного моря и 174 беспилотника ВСУ над регионами страны, сообщило Минобороны РФ. Российские военные ликвидировали БПЛА над:
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россия, украина, пво, министерство обороны рф, черное море, беспилотники
россия, украина, пво, министерство обороны рф, черное море, беспилотники
Силы ПВО России уничтожили три вражеских ракеты "Нептун-МД" над акваторией Черного моря
08:30 06.06.2025 (обновлено: 09:44 06.06.2025)
СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Силы ПВО России уничтожили три вражеских управляемых ракеты "Нептун-МД" над акваторией Черного моря и 174 беспилотника ВСУ над регионами страны, сообщило Минобороны РФ.
Российские военные ликвидировали БПЛА над: