https://sputnik-abkhazia.ru/20250606/torgovo-vystavochnyy-tsentr-abkhazii-otkroetsya-na-vdnkh-1055204672.html

Торгово-выставочный центр Абхазии откроется на ВДНХ

Торгово-выставочный центр Абхазии откроется на ВДНХ

Sputnik Абхазия

СУХМ, 6 июн - Sputnik. Торгово-выставочный центр Абхазии откроется в ближайшее время в павильоне №6 на ВДНХ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. 06.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-06T11:00+0300

2025-06-06T11:00+0300

2025-06-06T11:00+0300

в абхазии

абхазия

россия

москва

вднх

культура

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/06/1055204506_0:115:1150:761_1920x0_80_0_0_80903c54e4a0668c5021c67c974bf5b3.jpg

СУХМ, 6 июн - Sputnik. Торгово-выставочный центр Абхазии откроется в ближайшее время в павильоне №6 на ВДНХ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.Павильон №6 "Химия" (бывший – Литовская ССР) недавно был отреставрирован. Специалисты по архивным чертежам и фотографиям восстановили утраченную скульптуру "Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР", венчавшую здание. Воссозданы три уникальных полихромных витража, которые ранее были полностью утрачены.С 2014 года завершено 40 объектов культурного наследия, расположенных на ВДНХ.

абхазия

россия

москва

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, москва, вднх, культура