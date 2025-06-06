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21:35
7 мин
Радио
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6 мин
Радио
Пневмония: кто чаще болеет и какие симптомы
21:48
10 мин
Инструкция по применению
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Торгово-выставочный центр Абхазии откроется на ВДНХ
Торгово-выставочный центр Абхазии откроется на ВДНХ
Sputnik Абхазия
СУХМ, 6 июн - Sputnik. Торгово-выставочный центр Абхазии откроется в ближайшее время в павильоне №6 на ВДНХ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. 06.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХМ, 6 июн - Sputnik. Торгово-выставочный центр Абхазии откроется в ближайшее время в павильоне №6 на ВДНХ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.Павильон №6 "Химия" (бывший – Литовская ССР) недавно был отреставрирован. Специалисты по архивным чертежам и фотографиям восстановили утраченную скульптуру "Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР", венчавшую здание. Воссозданы три уникальных полихромных витража, которые ранее были полностью утрачены.С 2014 года завершено 40 объектов культурного наследия, расположенных на ВДНХ.
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Торгово-выставочный центр Абхазии откроется на ВДНХ

11:00 06.06.2025
© Foto / Блог мэра Москвы Сергея СобянинаТоргово-выставочный центр Абхазии откроется на ВДНХ
Торгово-выставочный центр Абхазии откроется на ВДНХ - Sputnik Абхазия, 1920, 06.06.2025
© Foto / Блог мэра Москвы Сергея Собянина
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СУХМ, 6 июн - Sputnik. Торгово-выставочный центр Абхазии откроется в ближайшее время в павильоне №6 на ВДНХ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
"В нем разместятся экспозиции, посвященные истории, культуре и достижениям страны, а также кафе национальной кухни", - написал он.
Павильон №6 "Химия" (бывший – Литовская ССР) недавно был отреставрирован.
Специалисты по архивным чертежам и фотографиям восстановили утраченную скульптуру "Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР", венчавшую здание. Воссозданы три уникальных полихромных витража, которые ранее были полностью утрачены.
С 2014 года завершено 40 объектов культурного наследия, расположенных на ВДНХ.
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