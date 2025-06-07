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Более 30 украинских БпЛА уничтожили над российскими регионами с полуночи
Более 30 украинских БпЛА уничтожили над российскими регионами с полуночи
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Более 30 украинских БпЛА уничтожили над российскими регионами с полуночи, сообщили в Министерстве обороны России. 07.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-07T10:22+0300
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СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Более 30 украинских БпЛА уничтожили над российскими регионами с полуночи, сообщили в Министерстве обороны России.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
Более 30 украинских БпЛА уничтожили над российскими регионами с полуночи
10:22 07.06.2025 (обновлено: 11:22 07.06.2025)
СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Более 30 украинских БпЛА уничтожили над российскими регионами с полуночи, сообщили в Министерстве обороны России.
Всего над Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областями, а также Московским регионом было перехвачено 36 дронов.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.