https://sputnik-abkhazia.ru/20250607/bolee-30-ukrainskikh-bpla-unichtozhili-nad-rossiyskimi-regionami-s-polunochi-1055218970.html

Более 30 украинских БпЛА уничтожили над российскими регионами с полуночи

Более 30 украинских БпЛА уничтожили над российскими регионами с полуночи

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Более 30 украинских БпЛА уничтожили над российскими регионами с полуночи, сообщили в Министерстве обороны России. 07.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-07T10:22+0300

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2025-06-07T11:22+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Более 30 украинских БпЛА уничтожили над российскими регионами с полуночи, сообщили в Министерстве обороны России.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

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