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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
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Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250607/kiev-perenes-na-neopredelennyy-srok-obmen-plennymi-i-telami-pogibshikh-zayavil-medinskiy-1055220232.html
Киев перенес на неопределенный срок обмен пленными и телами погибших, заявил Мединский
Киев перенес на неопределенный срок обмен пленными и телами погибших, заявил Мединский
Sputnik Абхазия
Договоренности об обмене были достигнуты на переговорах российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня. 07.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-07T14:54+0300
2025-06-07T15:14+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Киев неожиданно перенес на неопределенный срок обмен военнопленными и телами погибших, заявил помощник президента, глава российской делегации Владимир Мединский.Кроме того, Москва подготовила списки раненых, тяжелобольных военных и солдат до 25 лет для обмена по формуле "1200 на 1200", добавил Мединский.Он уточнил, что обмены должны были начаться сегодня, представители РФ прибыли на границу, но украинская делегация не явилась, из-за чего он был вынужден дать комментарий прессе."Мы еще раз призываем украинских переговорщиков строго соблюдать достигнутые договоренности. Семьи дома ждут своих сыновей и мужей. Тысячи семей получат возможность похоронить по-человечески, по-христиански, погибших солдат. Мы на месте, мы готовы все договоренности выполнить", - подытожил он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250603/medinskiy-otvetil-na-glavnyy-vopros-peregovorov-1055164024.html
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Киев перенес на неопределенный срок обмен пленными и телами погибших, заявил Мединский

14:54 07.06.2025 (обновлено: 15:14 07.06.2025)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРоссийская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры
Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры - Sputnik Абхазия, 1920, 07.06.2025
© Sputnik / Александр Кряжев
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Договоренности об обмене были достигнуты на переговорах российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня.
СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Киев неожиданно перенес на неопределенный срок обмен военнопленными и телами погибших, заявил помощник президента, глава российской делегации Владимир Мединский.
"Мы подготовили более шести тысяч тел украинских бойцов, которые находятся в рефрижераторах, заморожены в специальных вагонах, в форме ВСУ, многие из них с документами, для передачи украинской стороне", - подчеркнул он.
Кроме того, Москва подготовила списки раненых, тяжелобольных военных и солдат до 25 лет для обмена по формуле "1200 на 1200", добавил Мединский.
Он уточнил, что обмены должны были начаться сегодня, представители РФ прибыли на границу, но украинская делегация не явилась, из-за чего он был вынужден дать комментарий прессе.
"Мы еще раз призываем украинских переговорщиков строго соблюдать достигнутые договоренности. Семьи дома ждут своих сыновей и мужей. Тысячи семей получат возможность похоронить по-человечески, по-христиански, погибших солдат. Мы на месте, мы готовы все договоренности выполнить", - подытожил он.
Второй раунд переговоров России и Украины - Sputnik Абхазия, 1920, 03.06.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Мединский ответил на главный вопрос переговоров
3 июня, 08:00
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