https://sputnik-abkhazia.ru/20250607/kiev-perenes-na-neopredelennyy-srok-obmen-plennymi-i-telami-pogibshikh-zayavil-medinskiy-1055220232.html

Киев перенес на неопределенный срок обмен пленными и телами погибших, заявил Мединский

Киев перенес на неопределенный срок обмен пленными и телами погибших, заявил Мединский

Sputnik Абхазия

Договоренности об обмене были достигнуты на переговорах российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня. 07.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-07T14:54+0300

2025-06-07T14:54+0300

2025-06-07T15:14+0300

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СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Киев неожиданно перенес на неопределенный срок обмен военнопленными и телами погибших, заявил помощник президента, глава российской делегации Владимир Мединский.Кроме того, Москва подготовила списки раненых, тяжелобольных военных и солдат до 25 лет для обмена по формуле "1200 на 1200", добавил Мединский.Он уточнил, что обмены должны были начаться сегодня, представители РФ прибыли на границу, но украинская делегация не явилась, из-за чего он был вынужден дать комментарий прессе."Мы еще раз призываем украинских переговорщиков строго соблюдать достигнутые договоренности. Семьи дома ждут своих сыновей и мужей. Тысячи семей получат возможность похоронить по-человечески, по-христиански, погибших солдат. Мы на месте, мы готовы все договоренности выполнить", - подытожил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250603/medinskiy-otvetil-na-glavnyy-vopros-peregovorov-1055164024.html

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