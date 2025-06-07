https://sputnik-abkhazia.ru/20250607/vzaimnyy-interes-ampar-o-sotrudnichestve-abkhazii-i-rossii-v-sporte-1055212508.html

Взаимный интерес: Ампар о сотрудничестве Абхазии и России в спорте

Взаимный интерес: Ампар о сотрудничестве Абхазии и России в спорте

Sputnik Абхазия

Как идет взаимодействие между Абхазией и Россией в области спорта, насколько интенсивно сегодня развиваются связи между различными государственными... 07.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-07T17:14+0300

2025-06-07T17:14+0300

2025-06-07T17:14+0300

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Взаимный интерес: Ампар о сотрудничестве Абхазии и России в спорте Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Ампар о сотрудничестве Абхазии и России в спорте

Как идет взаимодействие между Абхазией и Россией в области спорта, насколько интенсивно сегодня развиваются связи между различными государственными организациями, спортивными, а также молодежными сообществами, и полезно ли это сотрудничество для каждой из сторон, об этом в эфире радио Sputnik рассказал, помощник главы Госкомитета по делам молодежи и спорта Абхазии Рафаэль Ампар.Слушайте подкаст.

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