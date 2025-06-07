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Взаимный интерес: Ампар о сотрудничестве Абхазии и России в спорте
Взаимный интерес: Ампар о сотрудничестве Абхазии и России в спорте
Sputnik Абхазия
Как идет взаимодействие между Абхазией и Россией в области спорта, насколько интенсивно сегодня развиваются связи между различными государственными... 07.06.2025, Sputnik Абхазия
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Взаимный интерес: Ампар о сотрудничестве Абхазии и России в спорте
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Ампар о сотрудничестве Абхазии и России в спорте
Как идет взаимодействие между Абхазией и Россией в области спорта, насколько интенсивно сегодня развиваются связи между различными государственными организациями, спортивными, а также молодежными сообществами, и полезно ли это сотрудничество для каждой из сторон, об этом в эфире радио Sputnik рассказал, помощник главы Госкомитета по делам молодежи и спорта Абхазии Рафаэль Ампар.Слушайте подкаст.
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подкасты, взаимный интерес, спорт, аудио
подкасты, взаимный интерес, спорт, аудио

Взаимный интерес: Ампар о сотрудничестве Абхазии и России в спорте

17:14 07.06.2025
Радио
Взаимный интерес: Ампар о сотрудничестве Абхазии и России в спорте
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Как идет взаимодействие между Абхазией и Россией в области спорта, насколько интенсивно сегодня развиваются связи между различными государственными организациями, спортивными, а также молодежными сообществами, и полезно ли это сотрудничество для каждой из сторон, об этом в эфире радио Sputnik рассказал, помощник главы Госкомитета по делам молодежи и спорта Абхазии Рафаэль Ампар.
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