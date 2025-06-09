https://sputnik-abkhazia.ru/20250609/abkhazskie-gimnastki-zanyali-prizovye-mesta-na-turnire-v-sankt-peterburge-1055229051.html

Абхазские гимнастки заняли призовые места на турнире в Санкт-Петербурге

Абхазские гимнастки заняли призовые места на турнире в Санкт-Петербурге

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Абхазские гимнастки заняли призовые места в турнире "Вдохновение лета" в Санкт-Петербурге. 09.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Абхазские гимнастки заняли призовые места в турнире "Вдохновение лета" в Санкт-Петербурге. Они выступали в самой сложной категории А. Спортсменок тренируют тренер-судья всероссийской категории, мастер спорта Мария Якимова, мастер спорта Анастасия Буюклян.

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