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Абхазские гимнастки заняли призовые места на турнире в Санкт-Петербурге
Абхазские гимнастки заняли призовые места на турнире в Санкт-Петербурге
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СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Абхазские гимнастки заняли призовые места в турнире "Вдохновение лета" в Санкт-Петербурге. 09.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Абхазские гимнастки заняли призовые места в турнире "Вдохновение лета" в Санкт-Петербурге. Они выступали в самой сложной категории А. Спортсменок тренируют тренер-судья всероссийской категории, мастер спорта Мария Якимова, мастер спорта Анастасия Буюклян.
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Абхазские гимнастки заняли призовые места на турнире в Санкт-Петербурге
11:00 09.06.2025 (обновлено: 13:05 09.06.2025)
СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Абхазские гимнастки заняли призовые места в турнире "Вдохновение лета" в Санкт-Петербурге.
Они выступали в самой сложной категории А.
1.
София Адлейба, Сара Яновская и Полина Марченко взяли золото.
2.
Серебряные медали завоевали Алина Зенкина, Александра Кварацхелия, Нита Козишникова.
3.
Бронзовые — Кети Кварчия, Элина Калайджян, Сабина Стамбулян.
Спортсменок тренируют тренер-судья всероссийской категории, мастер спорта Мария Якимова, мастер спорта Анастасия Буюклян.