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"Осторожно, спойлер!": антологии в литературе и кино

"Осторожно, спойлер!": антологии в литературе и кино

Sputnik Абхазия

Речь в новом выпуске "Осторожно, спойлер!" пойдет о книге "Глазами ребенка" и знаковом многосерийном технотриллере "Черное зеркало". Ведущие программы Ирина... 09.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-09T09:57+0300

2025-06-09T09:57+0300

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осторожно, спойлер!

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"Осторожно, спойлер!": антологии в литературе и кино Sputnik Абхазия "Осторожно, спойлер!": антологии в литературе и кино

Речь в новом выпуске "Осторожно, спойлер!" пойдет о книге "Глазами ребенка" и знаковом многосерийном технотриллере "Черное зеркало". Ведущие программы Ирина Турава и Артур Гагулия отметят главные достоинства сериала, его уникальность, уделив внимание особенно полюбившимся эпизодам.Слушайте подкаст.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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