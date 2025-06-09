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Артур Гагулия и Ирина Турава - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2022
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250609/ostorozhno-spoyler-antologii-v-literature-i-kino-1055188442.html
"Осторожно, спойлер!": антологии в литературе и кино
"Осторожно, спойлер!": антологии в литературе и кино
Sputnik Абхазия
Речь в новом выпуске "Осторожно, спойлер!" пойдет о книге "Глазами ребенка" и знаковом многосерийном технотриллере "Черное зеркало". Ведущие программы Ирина... 09.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-09T09:57+0300
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"Осторожно, спойлер!": антологии в литературе и кино
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": антологии в литературе и кино
Речь в новом выпуске "Осторожно, спойлер!" пойдет о книге "Глазами ребенка" и знаковом многосерийном технотриллере "Черное зеркало". Ведущие программы Ирина Турава и Артур Гагулия отметят главные достоинства сериала, его уникальность, уделив внимание особенно полюбившимся эпизодам.Слушайте подкаст.
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кино, книги, литература, сериалы, подкасты, аудио
кино, книги, литература, сериалы, подкасты, аудио

"Осторожно, спойлер!": антологии в литературе и кино

09:57 09.06.2025 (обновлено: 09:58 09.06.2025)
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": антологии в литературе и кино
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Речь в новом выпуске "Осторожно, спойлер!" пойдет о книге "Глазами ребенка" и знаковом многосерийном технотриллере "Черное зеркало". Ведущие программы Ирина Турава и Артур Гагулия отметят главные достоинства сериала, его уникальность, уделив внимание особенно полюбившимся эпизодам.
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