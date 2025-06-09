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"Осторожно, спойлер!": антологии в литературе и кино
"Осторожно, спойлер!": антологии в литературе и кино
Sputnik Абхазия
Речь в новом выпуске "Осторожно, спойлер!" пойдет о книге "Глазами ребенка" и знаковом многосерийном технотриллере "Черное зеркало". Ведущие программы Ирина... 09.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-09T09:57+0300
2025-06-09T09:57+0300
2025-06-09T09:58+0300
осторожно, спойлер!
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"Осторожно, спойлер!": антологии в литературе и кино
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": антологии в литературе и кино
Речь в новом выпуске "Осторожно, спойлер!" пойдет о книге "Глазами ребенка" и знаковом многосерийном технотриллере "Черное зеркало". Ведущие программы Ирина Турава и Артур Гагулия отметят главные достоинства сериала, его уникальность, уделив внимание особенно полюбившимся эпизодам.Слушайте подкаст.
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кино, книги, литература, сериалы, подкасты, аудио
кино, книги, литература, сериалы, подкасты, аудио
Речь в новом выпуске "Осторожно, спойлер!" пойдет о книге "Глазами ребенка" и знаковом многосерийном технотриллере "Черное зеркало". Ведущие программы Ирина Турава и Артур Гагулия отметят главные достоинства сериала, его уникальность, уделив внимание особенно полюбившимся эпизодам.