https://sputnik-abkhazia.ru/20250609/presechen-vvoz-narkotikov-iz-rossii-v-abkhaziyu-1055228947.html

Пресечен ввоз наркотиков из России в Абхазию

Пресечен ввоз наркотиков из России в Абхазию

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Абхазские таможенники совместно с СГБ пресекли попытку ввоза партии наркотических веществ из России в Абхазию. Об этом сообщила... 09.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-09T11:20+0300

2025-06-09T11:20+0300

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таможня

абхазия

наркотики

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СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Абхазские таможенники совместно с СГБ пресекли попытку ввоза партии наркотических веществ из России в Абхазию. Об этом сообщила пресс-служба ГТК. Автомобиль "Мерседес Спринтер" под управлением гражданина Абхазии Алхаса Адлейба был задержан в зоне таможенного контроля и режима грузового транспорта. В багажнике обнаружили семь капсул прегабалина массой 3,0154 грамма и 5202 капсулы габапентина. Материалы направлены в следственный отдел СГБ для принятия процессуального решения.

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таможня, абхазия, наркотики