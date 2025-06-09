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Пресечен ввоз наркотиков из России в Абхазию
Пресечен ввоз наркотиков из России в Абхазию
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Абхазские таможенники совместно с СГБ пресекли попытку ввоза партии наркотических веществ из России в Абхазию. Об этом сообщила... 09.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-09T11:20+0300
2025-06-09T11:20+0300
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СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Абхазские таможенники совместно с СГБ пресекли попытку ввоза партии наркотических веществ из России в Абхазию. Об этом сообщила пресс-служба ГТК. Автомобиль "Мерседес Спринтер" под управлением гражданина Абхазии Алхаса Адлейба был задержан в зоне таможенного контроля и режима грузового транспорта. В багажнике обнаружили семь капсул прегабалина массой 3,0154 грамма и 5202 капсулы габапентина. Материалы направлены в следственный отдел СГБ для принятия процессуального решения.
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таможня, абхазия, наркотики
таможня, абхазия, наркотики
Пресечен ввоз наркотиков из России в Абхазию
11:20 09.06.2025 (обновлено: 13:06 09.06.2025)
СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Абхазские таможенники совместно с СГБ пресекли попытку ввоза партии наркотических веществ из России в Абхазию. Об этом сообщила пресс-служба ГТК.
Автомобиль "Мерседес Спринтер" под управлением гражданина Абхазии Алхаса Адлейба был задержан в зоне таможенного контроля и режима грузового транспорта.
В багажнике обнаружили семь капсул прегабалина массой 3,0154 грамма и 5202 капсулы габапентина.
Материалы направлены в следственный отдел СГБ для принятия процессуального решения.