https://sputnik-abkhazia.ru/20250609/sportploschadku-otkryli-v-novom-rayone-sukhuma-1055235824.html

Спортплощадку открыли в Новом районе Сухума

Спортплощадку открыли в Новом районе Сухума

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба посетил торжественное открытие спортплощадки в Новом районе Сухума. 09.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба посетил торжественное открытие спортплощадки в Новом районе Сухума.Строительство началось в феврале этого года.На площадке можно будет играть в волейбол, баскетбол и футбол. На поле уложено специальное покрытие, установлены лавочки для болельщиков.Всего в Абхазии построят 12 таких площадок: восемь — в Сухуме, две — в Ткуарчале, по одной — в Очамчыре и Гале. Строительство финансируется Краснодарским краем.Стройплощадку на улице Аргун на стадии завершения 1 мая осмотрели президент Абхазии Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

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