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Спортплощадку открыли в Новом районе Сухума
Спортплощадку открыли в Новом районе Сухума
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба посетил торжественное открытие спортплощадки в Новом районе Сухума. 09.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-09T13:00+0300
2025-06-09T13:00+0300
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СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба посетил торжественное открытие спортплощадки в Новом районе Сухума.Строительство началось в феврале этого года.На площадке можно будет играть в волейбол, баскетбол и футбол. На поле уложено специальное покрытие, установлены лавочки для болельщиков.Всего в Абхазии построят 12 таких площадок: восемь — в Сухуме, две — в Ткуарчале, по одной — в Очамчыре и Гале. Строительство финансируется Краснодарским краем.Стройплощадку на улице Аргун на стадии завершения 1 мая осмотрели президент Абхазии Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.
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россия, краснодарский край, абхазия, спорт
Спортплощадку открыли в Новом районе Сухума
13:00 09.06.2025 (обновлено: 20:46 09.06.2025)
СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба посетил торжественное открытие спортплощадки в Новом районе Сухума.
Строительство началось в феврале этого года.
"Очень важно, что площадка расположена внутри жилого комплекса, где много детей, и это будет удобно для родителей наблюдать за своими детьми", — отметил глава государства.
На площадке можно будет играть в волейбол, баскетбол и футбол. На поле уложено специальное покрытие, установлены лавочки для болельщиков.
Всего в Абхазии построят 12 таких площадок: восемь — в Сухуме, две — в Ткуарчале, по одной — в Очамчыре и Гале. Строительство финансируется Краснодарским краем.
Стройплощадку на улице Аргун на стадии завершения 1 мая осмотрели президент Абхазии Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.