https://sputnik-abkhazia.ru/20250609/zhitel-moskvy-zaderzhan-v-sukhume-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov-1055234478.html

Житель Москвы задержан в Сухуме по подозрению в сбыте наркотиков

Житель Москвы задержан в Сухуме по подозрению в сбыте наркотиков

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Жителя Москвы Евгения Погорелова задержали в Сухуме по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщила пресс-служба МВД... 09.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-09T16:48+0300

2025-06-09T16:48+0300

2025-06-09T16:54+0300

в абхазии

наркотики

абхазия

мвд абхазии

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СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Жителя Москвы Евгения Погорелова задержали в Сухуме по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. При досмотре у 49-летнего Погорелова изъято 37 свертков с мефедроном. Задержанный делал тайные закладки в Сухуме, снимал на видео и отправлял контактам под никами Alex и Islam в Telegram. В его телефоне нашли фото и видео с мест ранее сделанных закладок. Четыре свертка обнаружили на улицах Гумская и Ардзинба, еще 12 подготовленные к реализации изъяты в гостиничном номере Погорелова. Общая масса изъятого мефедрона — 46,125 грамма.

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наркотики, абхазия, мвд абхазии