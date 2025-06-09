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Житель Москвы задержан в Сухуме по подозрению в сбыте наркотиков
Житель Москвы задержан в Сухуме по подозрению в сбыте наркотиков
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Жителя Москвы Евгения Погорелова задержали в Сухуме по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщила пресс-служба МВД... 09.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Жителя Москвы Евгения Погорелова задержали в Сухуме по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. При досмотре у 49-летнего Погорелова изъято 37 свертков с мефедроном. Задержанный делал тайные закладки в Сухуме, снимал на видео и отправлял контактам под никами Alex и Islam в Telegram. В его телефоне нашли фото и видео с мест ранее сделанных закладок. Четыре свертка обнаружили на улицах Гумская и Ардзинба, еще 12 подготовленные к реализации изъяты в гостиничном номере Погорелова. Общая масса изъятого мефедрона — 46,125 грамма.
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наркотики, абхазия, мвд абхазии
наркотики, абхазия, мвд абхазии

Житель Москвы задержан в Сухуме по подозрению в сбыте наркотиков

16:48 09.06.2025 (обновлено: 16:54 09.06.2025)
© Sputnik / Алексей ФилипповОбвиняемый в наручниках в Басманном суде Москвы
Обвиняемый в наручниках в Басманном суде Москвы - Sputnik Абхазия, 1920, 09.06.2025
© Sputnik / Алексей Филиппов
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СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Жителя Москвы Евгения Погорелова задержали в Сухуме по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщила пресс-служба МВД Абхазии.
При досмотре у 49-летнего Погорелова изъято 37 свертков с мефедроном.
Наркотики он приобрел для сбыта по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом.
Задержанный делал тайные закладки в Сухуме, снимал на видео и отправлял контактам под никами Alex и Islam в Telegram.
В его телефоне нашли фото и видео с мест ранее сделанных закладок. Четыре свертка обнаружили на улицах Гумская и Ардзинба, еще 12 подготовленные к реализации изъяты в гостиничном номере Погорелова.
Общая масса изъятого мефедрона — 46,125 грамма.
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