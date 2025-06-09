https://sputnik-abkhazia.ru/20250609/zhitel-moskvy-zaderzhan-v-sukhume-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov-1055234478.html
Житель Москвы задержан в Сухуме по подозрению в сбыте наркотиков
Житель Москвы задержан в Сухуме по подозрению в сбыте наркотиков
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Жителя Москвы Евгения Погорелова задержали в Сухуме по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщила пресс-служба МВД... 09.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-09T16:48+0300
2025-06-09T16:48+0300
2025-06-09T16:54+0300
в абхазии
наркотики
абхазия
мвд абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/10/1040299812_0:157:3087:1893_1920x0_80_0_0_4833537145b238a2f286014e6dbe5d49.jpg
СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Жителя Москвы Евгения Погорелова задержали в Сухуме по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. При досмотре у 49-летнего Погорелова изъято 37 свертков с мефедроном. Задержанный делал тайные закладки в Сухуме, снимал на видео и отправлял контактам под никами Alex и Islam в Telegram. В его телефоне нашли фото и видео с мест ранее сделанных закладок. Четыре свертка обнаружили на улицах Гумская и Ардзинба, еще 12 подготовленные к реализации изъяты в гостиничном номере Погорелова. Общая масса изъятого мефедрона — 46,125 грамма.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/10/1040299812_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_46f4712e17eb1edbf87025557d514df5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
наркотики, абхазия, мвд абхазии
наркотики, абхазия, мвд абхазии
Житель Москвы задержан в Сухуме по подозрению в сбыте наркотиков
16:48 09.06.2025 (обновлено: 16:54 09.06.2025)
СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Жителя Москвы Евгения Погорелова задержали в Сухуме по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщила пресс-служба МВД Абхазии.
При досмотре у 49-летнего Погорелова изъято 37 свертков с мефедроном.
Наркотики он приобрел для сбыта по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом.
Задержанный делал тайные закладки в Сухуме, снимал на видео и отправлял контактам под никами Alex и Islam в Telegram.
В его телефоне нашли фото и видео с мест ранее сделанных закладок. Четыре свертка обнаружили на улицах Гумская и Ардзинба, еще 12 подготовленные к реализации изъяты в гостиничном номере Погорелова.
Общая масса изъятого мефедрона — 46,125 грамма.