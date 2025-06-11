https://sputnik-abkhazia.ru/20250611/rossiya-peredala-ukraine-pervuyu-partiyu-tel-boytsov-vsu-1055260053.html

Россия передала Украине первую партию тел бойцов ВСУ

Россия передала Украине первую партию тел бойцов ВСУ

Sputnik Абхазия

Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня в Стамбуле. 11.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-11T16:39+0300

2025-06-11T16:39+0300

2025-06-11T16:40+0300

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СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Россия передала украинской стороне 1212 тел погибших военнослужащих ВСУ в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле. Об этом сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский. По его словам, взамен Украина вернула России тела 27 погибших российских военнослужащих. Он также сообщил, что уже завтра начнётся обмен тяжелоранеными пленными с линии фронта. Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня в Стамбуле. По его итогам стороны договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, Россия в одностороннем порядке заявила о готовности передать Украине шесть тысяч тел погибших бойцов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250603/medinskiy-otvetil-na-glavnyy-vopros-peregovorov-1055164024.html

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