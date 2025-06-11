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Аҟәа аԥхын агәамсам ақәгара шеиҿкаау атәы
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Аҟәатәи аҿкытә хәышәтәырҭа аԥхын аус шауа
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Ажәабжьқәа
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Аҟәатәи аҿкытә хәышәтәырҭа аԥхын аус шауа
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Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥхынтәи ахәыҷтәы лагер аус ауеит Аҟәа
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Актуальный комментарий
Абхазия на международном туристическом форуме " Путешествуй!"
21:34
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Турбаза
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Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҳәынҭавтоинспекциа аԥхын аусура аиҿкаашьа атәы
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Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
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Россия передала Украине первую партию тел бойцов ВСУ
Россия передала Украине первую партию тел бойцов ВСУ
Sputnik Абхазия
Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня в Стамбуле. 11.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Россия передала украинской стороне 1212 тел погибших военнослужащих ВСУ в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле. Об этом сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский. По его словам, взамен Украина вернула России тела 27 погибших российских военнослужащих. Он также сообщил, что уже завтра начнётся обмен тяжелоранеными пленными с линии фронта. Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня в Стамбуле. По его итогам стороны договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, Россия в одностороннем порядке заявила о готовности передать Украине шесть тысяч тел погибших бойцов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250603/medinskiy-otvetil-na-glavnyy-vopros-peregovorov-1055164024.html
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россия, украина, министерство обороны рф, новости
россия, украина, министерство обороны рф, новости

Россия передала Украине первую партию тел бойцов ВСУ

16:39 11.06.2025 (обновлено: 16:40 11.06.2025)
© Foto / Минобороны РоссииРоссия передала Киеву 1212 тел солдат ВСУ
Россия передала Киеву 1212 тел солдат ВСУ - Sputnik Абхазия, 1920, 11.06.2025
© Foto / Минобороны России
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Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня в Стамбуле.
СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Россия передала украинской стороне 1212 тел погибших военнослужащих ВСУ в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле. Об этом сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.
По его словам, взамен Украина вернула России тела 27 погибших российских военнослужащих.

"Теперь их можно будет предать земле по-христиански. Работа продолжится все эти дни", — написал Мединский.

Он также сообщил, что уже завтра начнётся обмен тяжелоранеными пленными с линии фронта.
Второй раунд переговоров России и Украины - Sputnik Абхазия, 1920, 03.06.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Мединский ответил на главный вопрос переговоров
3 июня, 08:00
Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня в Стамбуле. По его итогам стороны договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, Россия в одностороннем порядке заявила о готовности передать Украине шесть тысяч тел погибших бойцов.
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