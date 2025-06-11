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Россия передала Украине первую партию тел бойцов ВСУ
Россия передала Украине первую партию тел бойцов ВСУ
Sputnik Абхазия
Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня в Стамбуле. 11.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-11T16:39+0300
2025-06-11T16:39+0300
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СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Россия передала украинской стороне 1212 тел погибших военнослужащих ВСУ в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле. Об этом сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский. По его словам, взамен Украина вернула России тела 27 погибших российских военнослужащих. Он также сообщил, что уже завтра начнётся обмен тяжелоранеными пленными с линии фронта. Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня в Стамбуле. По его итогам стороны договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, Россия в одностороннем порядке заявила о готовности передать Украине шесть тысяч тел погибших бойцов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250603/medinskiy-otvetil-na-glavnyy-vopros-peregovorov-1055164024.html
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россия, украина, министерство обороны рф, новости
россия, украина, министерство обороны рф, новости
Россия передала Украине первую партию тел бойцов ВСУ
16:39 11.06.2025 (обновлено: 16:40 11.06.2025)
Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня в Стамбуле.
СУХУМ, 11 июн – Sputnik.
Россия передала украинской стороне 1212 тел погибших военнослужащих ВСУ в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле. Об этом сообщил
помощник президента России, глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.
По его словам, взамен Украина вернула России тела 27 погибших российских военнослужащих.
"Теперь их можно будет предать земле по-христиански. Работа продолжится все эти дни", — написал Мединский.
Он также сообщил, что уже завтра начнётся обмен тяжелоранеными пленными с линии фронта.
Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня в Стамбуле. По его итогам стороны договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, Россия в одностороннем порядке заявила о готовности передать Украине шесть тысяч тел погибших бойцов.