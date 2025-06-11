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Зашли с тыла: страны, атакующие Россию, ждет своя война

Зашли с тыла: страны, атакующие Россию, ждет своя война

Sputnik Абхазия

Главная причина, по которой западные элиты с такой яростью наскакивают сегодня на нашу страну, в том, что им срочно надо сплотить свои народы против внешнего... 11.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-11T10:49+0300

2025-06-11T10:49+0300

2025-06-11T10:49+0300

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Одна из причин на виду — это миграционная политика, специально выстраивавшаяся так, чтобы среди приезжих царил отрицательный отбор, чтобы они не ассимилировались благодаря честному труду, а скапливались в своих гетто, противопоставляя себя местному населению.В результате в больших городах Европы и США коренные жители давно превратились в меньшинство. В Лондоне и его пригородах, например, белые англичане составляют лишь 20 процентов от всех школьников. В таких городах, как Бирмингем и Лейстер, английский перестал быть языком общения для большинства населения.Кстати, недавние погромы в Лейстере были вызваны противостоянием индийской и пакистанской общин: ребята решили выяснить отношения на фоне военного конфликта Индии и Пакистана.Примерно так же странно выглядело недавнее "празднование" во Франции победы ФК "Пари Сен-Жермен" над итальянским "Интером". Толпа чернокожих и арабов, размахивая палестинскими флагами, осуществила около 700 поджогов, ранила более сотни и убила двух человек. Что же они праздновали, оскверняя памятник Жанне д'Арк? Свою победу над Францией?Наглядно видно, что национальная идентичность французов и англичан разрушается ускоренным темпом. Об этом с тревогой пишет американский публицист Род Дреер, рассуждая о высокой вероятности массовых этнических конфликтов в Европе.Однако еще более важным фактором нестабильности стал экономический. Средний класс Запада — некогда предмет зависти всего мира — сегодня стиснут между узкой прослойкой супербогачей и многомиллионными массами люмпенов со всего света, которым нечего терять, кроме своих цепей.Экономика бывшего золотого миллиарда пребывает в затяжной рецессии. Цены кусаются смертельно, зарплаты не растут, социальные лифты остановились, безработица бьет рекорды, прибавьте к этому деиндустриализацию и волну банкротств, вызванных антироссийскими санкциями.Местное население еще долго терпело бы свои правительства с их бездарной "мультикультурностью", если бы всех не подкосил экономический спад. Полная безнадежность приводит к таким массовым выступлениям, как прошлогодние протесты англичан в Саутпорте.Получается, что, с одной стороны, на низком старте находятся обозленные на своих угнетателей и рабовладельцев жители бывших колоний. Они глубоко разочарованы в своей западной мечте — после переезда им так и не удалось выбиться из бедности — и готовы за это мстить всем подряд. С другой — радикализировавшиеся массы местного населения, которые СМИ называют "правыми националистами". Все это имеет шансы перерасти в масштабное противостояние.Известный британский историк, профессор Королевского колледжа в Лондоне Дэвид Бетц предполагает, что Запад взял курс на гражданскую войну и отвернуть уже не сможет. Первым театром военных действий станет Британия, дальше на очереди — Франция, Германия и Швеция. Впрочем, учитывая отсутствие границ в Шенгенской зоне, полыхнуть может в самых неожиданных местах.Бетц считает, что эпицентрами столкновений станут мегаполисы, так как именно там коренное население стремительно превращается из большинства в меньшинство. Там крайне уязвима инфраструктура и даже один теракт может привести к масштабному кризису, лишив городское население света, воды или подвоза продуктов. В свою очередь, коренные жители склонны покидать большие города, оседая в сельской местности, и именно оттуда они будут бороться с бандами, захватившими мегаполисы.В лучшем случае Европа проживет ближайшие годы в режиме латиноамериканских реалий, когда жители богатых кварталов могут позволить себе отгородиться от резни в бедных районах. В худшем — побоище захлестнет всех.Звучит как антиутопия? Но это популярная тема в самых высоких кругах, способная запустить машину самосбывающихся прогнозов.Бывший советник Бориса Джонсона Доминик Каммингс сообщает, что спецслужбы Британии на самом верху и на полном серьезе обсуждают растущую волну расового, этнического и криминального насилия в стране, хотя "режим пытается описывать ее иными словами".Сегодня европейцы и американцы спорят лишь о том, кто первый из них рухнет в пропасть гражданской войны. Что тут делать России и каков здесь наш интерес?Прежде всего надо понимать, что полномасштабный конфликт с Европой стал бы нашим огромным им подарком — это то, чего они хотят больше всего на свете, это позволило бы им объединиться и протянуть еще несколько лет. Тут стоит брать пример с Китая: несмотря ни на какие провокации и оскорбления, Поднебесная не лезет в драку, выжидая, когда труп ее врага проплывет по реке.Импортировать западные тренды нельзя, только жесткий государственный контроль над экономикой и миграционными потоками обеспечит покой и благосостояние страны. Это не частные проблемы, а вопросы стратегического значения. Любые провокации по этой теме опасны для стабильности.Если же — или, скорее, когда — у западников заполыхает всерьез, Россия обязательно выступит в роли миротворца. Будем предлагать поддержку страдающим национальным меньшинствам и одновременно призывать к соблюдению прав коренного населения. Станем одергивать тех авторитариев, которые посмеют разгонять протесты, и защищать людей по обе стороны баррикад, ведь они же дети!Будем выступать за торжество демократии и свободы, хлопотать в международном сообществе, предоставлять трибуну лидерам протестов — и "Пусть сильнее грянет буря!".Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250607/germaniya-prosit-trampa-pomoch-evrope-zabrat-sebe-ukrainu-1055216844.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250531/rossiya-dobilas-svoego-1055138341.html

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

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мнение, авторы, колумнисты, европа, россия, сша