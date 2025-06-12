Прием по случаю Дня России прошел в российском посольстве в Абхазии

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ешыратәи аибашьцәа рмузеи хара имгакәа аргылара иалагоит
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аԥсни Урыстәылеи рҵарауаа реимадарақәа рҳәаа аҽарҭбаауеит
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Багателия: развитие городской среды с учетом интересов сухумчан
14:05
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
2 мин
Актуальный комментарий
Гицба: культурные связи России и Абхазии
14:33
6 мин
Радио
Новое оборудование для Научно-исследовательского института судебных экспертиз
14:39
15 мин
Актуальный комментарий
Музей под открытым небом создается в Сухумской крепости
14:54
6 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәа ахәыҷбаҳча "Амра" еиҭашьақәыргылахоит аҳҭнықалақь ахарџьқәа рыла
18:04
10 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Чачхалиа: Аԥсни Урыстәылеи реимадара
18:14
14 мин
On air
18:29
1 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Гражданин и начальник
Интервью с замглавы МВД: охрана правопорядка летом
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәа ахәыҷбаҳча "Амра" еиҭашьақәыргылахоит аҳҭнықалақь ахарџьқәа рыла
21:04
10 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Чачхалиа: Аԥсни Урыстәылеи реимадара
21:14
14 мин
On air
21:29
1 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Гражданин и начальник
Интервью с замглавы МВД: охрана правопорядка летом
21:34
26 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250612/priem-po-sluchayu-dnya-rossii-proshel-v-rossiyskom-posolstve-v-abkhazii-1055278851.html
Прием по случаю Дня России прошел в российском посольстве в Абхазии
Прием по случаю Дня России прошел в российском посольстве в Абхазии
Sputnik Абхазия
День России —государственный праздник, он ежегодно отмечается 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 12.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-12T20:45+0300
2025-06-12T20:45+0300
в абхазии
абхазия
новости
россия
посольство рф в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/15/1032665765_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_5b4891108d5043aaa1163d79b3e5cbfe.jpg
СУХУМ, 12 июн - Sputnik, Бадрак Авидзба. Официальный прием по случаю Дня России прошел в российском Посольстве в Абхазии. Гости мероприятия — президент республики Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, главы министерств, ведомств, общественные, культурные, политические деятели. Россия и Абхазия выбрали свой курс — союзничества и интеграции. Страны будут продолжать дружбу и сотрудничество, добавил дипломат.В свою очередь, президент Абхазии Бадра Гунба подчеркнул, что руководство и жители республики считают своим приоритетом сотрудничество с Россией.Он поздравил посла Михаила Шургалина и других дипломатов с одним из главных государственных праздников. "Мы высоко ценим уровень сотрудничества и намерены продолжать наращивать эти взаимоотношения", — подчеркнул глава государства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250612/badra-gunba-pozdravil-vladimira-putina-s-dnem-rossii-1055268051.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/15/1032665765_144:0:2455:1733_1920x0_80_0_0_73ef62d6cd0727cc1f6ab91c04bd242d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, россия, посольство рф в абхазии
абхазия, новости, россия, посольство рф в абхазии

Прием по случаю Дня России прошел в российском посольстве в Абхазии

20:45 12.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук Посольство России в Абхазии
Посольство России в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 12.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
День России —государственный праздник, он ежегодно отмечается 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.
СУХУМ, 12 июн - Sputnik, Бадрак Авидзба. Официальный прием по случаю Дня России прошел в российском Посольстве в Абхазии.
Гости мероприятия — президент республики Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, главы министерств, ведомств, общественные, культурные, политические деятели.
"Наши страны — союзники и стратегические партнеры. Ваше присутствие на нашем официальном приеме - это самое наглядное тому подтверждение. Редкое российское посольство за рубежом может с удовольствием отметить, что прием посетили президент, премьер-министр, спикер Парламента и другие официальные лица", — подчеркнул посол России в Абхазии Михаил Шургалин.
Россия и Абхазия выбрали свой курс — союзничества и интеграции. Страны будут продолжать дружбу и сотрудничество, добавил дипломат.
В свою очередь, президент Абхазии Бадра Гунба подчеркнул, что руководство и жители республики считают своим приоритетом сотрудничество с Россией.
Он поздравил посла Михаила Шургалина и других дипломатов с одним из главных государственных праздников.
"Мы высоко ценим уровень сотрудничества и намерены продолжать наращивать эти взаимоотношения", — подчеркнул глава государства.
Встреча президента РФ В. Путина и президента Абхазии Б. Гунбы - Sputnik Абхазия, 1920, 12.06.2025
В Абхазии
Бадра Гунба поздравил Владимира Путина с Днем России
11:31
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0