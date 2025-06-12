https://sputnik-abkhazia.ru/20250612/priem-po-sluchayu-dnya-rossii-proshel-v-rossiyskom-posolstve-v-abkhazii-1055278851.html
Прием по случаю Дня России прошел в российском посольстве в Абхазии
Прием по случаю Дня России прошел в российском посольстве в Абхазии
Sputnik Абхазия
День России —государственный праздник, он ежегодно отмечается 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 12.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 июн - Sputnik, Бадрак Авидзба. Официальный прием по случаю Дня России прошел в российском Посольстве в Абхазии. Гости мероприятия — президент республики Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, главы министерств, ведомств, общественные, культурные, политические деятели. Россия и Абхазия выбрали свой курс — союзничества и интеграции. Страны будут продолжать дружбу и сотрудничество, добавил дипломат.В свою очередь, президент Абхазии Бадра Гунба подчеркнул, что руководство и жители республики считают своим приоритетом сотрудничество с Россией.Он поздравил посла Михаила Шургалина и других дипломатов с одним из главных государственных праздников. "Мы высоко ценим уровень сотрудничества и намерены продолжать наращивать эти взаимоотношения", — подчеркнул глава государства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250612/badra-gunba-pozdravil-vladimira-putina-s-dnem-rossii-1055268051.html
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абхазия, новости, россия, посольство рф в абхазии
Прием по случаю Дня России прошел в российском посольстве в Абхазии
День России —государственный праздник, он ежегодно отмечается 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.
СУХУМ, 12 июн - Sputnik, Бадрак Авидзба. Официальный прием по случаю Дня России прошел в российском Посольстве в Абхазии.
Гости мероприятия — президент республики Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, главы министерств, ведомств, общественные, культурные, политические деятели.
"Наши страны — союзники и стратегические партнеры. Ваше присутствие на нашем официальном приеме - это самое наглядное тому подтверждение. Редкое российское посольство за рубежом может с удовольствием отметить, что прием посетили президент, премьер-министр, спикер Парламента и другие официальные лица", — подчеркнул посол России в Абхазии Михаил Шургалин.
Россия и Абхазия выбрали свой курс — союзничества и интеграции. Страны будут продолжать дружбу и сотрудничество, добавил дипломат.
В свою очередь, президент Абхазии Бадра Гунба подчеркнул, что руководство и жители республики считают своим приоритетом сотрудничество с Россией.
Он поздравил посла Михаила Шургалина и других дипломатов с одним из главных государственных праздников.
"Мы высоко ценим уровень сотрудничества и намерены продолжать наращивать эти взаимоотношения", — подчеркнул глава государства.