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Сотрудничество, киноиндустрия и планы: Кове рассказал о развитии культуры в Абхазии
Сотрудничество, киноиндустрия и планы: Кове рассказал о развитии культуры в Абхазии
Sputnik Абхазия
Министерства культуры Абхазии и России продолжат развитие двустороннего сотрудничества, в том числе в области кино и театра, сказал на радио Sputnik министр... 12.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-12T12:30+0300
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Абхазия и Россия продолжают тесно сотрудничать в сфере культуры, подчеркнул в программе "Такие обстоятельства" на радио Sputnik министр культуры Абхазии Даур Кове. Он напомнил, что в республику приезжала большая делегация во главе с заместителем министра культуры Сергеем Першиным и представители Союза писателей России, Союза театральных деятелей, Союза композиторов, Союза художников России. Также были представители арт-резиденции. Встреча носила положительный характер. Удалось обсудить детали дальнейшего сотрудничества, что для Абхазии очень важно, отметил министр. Кове напомнил, что в советское время в Абхазии работал Союз театральных деятелей, но сегодня его нет. В связи с этим уже ведется работа по созданию такой структуры. Абхазия также подала запрос на участие театров республики во всероссийском гастрольном плане. Кроме того, Абхазия и Россия обсудят развитие киноиндустрии в республике, добавил Даур Кове. Уже есть предварительная договоренность о создании некоего базиса, который способствовал бы развитию этого направления. Сегодня четыре российские компании снимают кино на территории республики по согласованию с Минкультом республики.
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Сотрудничество, киноиндустрия и планы: Кове рассказал о развитии культуры в Абхазии

12:30 12.06.2025 (обновлено: 12:40 12.06.2025)
© Видео /Sputnik
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Министерства культуры Абхазии и России продолжат развитие двустороннего сотрудничества, в том числе в области кино и театра, сказал на радио Sputnik министр культуры Даур Кове.
Абхазия и Россия продолжают тесно сотрудничать в сфере культуры, подчеркнул в программе "Такие обстоятельства" на радио Sputnik министр культуры Абхазии Даур Кове.
Он напомнил, что в республику приезжала большая делегация во главе с заместителем министра культуры Сергеем Першиным и представители Союза писателей России, Союза театральных деятелей, Союза композиторов, Союза художников России. Также были представители арт-резиденции.
Встреча носила положительный характер. Удалось обсудить детали дальнейшего сотрудничества, что для Абхазии очень важно, отметил министр. Кове напомнил, что в советское время в Абхазии работал Союз театральных деятелей, но сегодня его нет. В связи с этим уже ведется работа по созданию такой структуры.
Абхазия также подала запрос на участие театров республики во всероссийском гастрольном плане.
Кроме того, Абхазия и Россия обсудят развитие киноиндустрии в республике, добавил Даур Кове. Уже есть предварительная договоренность о создании некоего базиса, который способствовал бы развитию этого направления. Сегодня четыре российские компании снимают кино на территории республики по согласованию с Минкультом республики.
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