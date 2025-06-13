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Израиль этой ночью нанес удары по Ирану
Израиль этой ночью нанес удары по Ирану
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Израиль этой ночью нанес удары по Ирану. Нетаньяху назвал их целью "устранение угрозы" для Израиля и пообещал, что операция будет... 13.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-13T09:00+0300
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СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Израиль этой ночью нанес удары по Ирану. Нетаньяху назвал их целью "устранение угрозы" для Израиля и пообещал, что операция будет продолжаться "столько дней, сколько потребуется". Израиль задействовал 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов, сообщил представитель израильской армии. По его словам, Иран запустил по Израилю более 100 беспилотников. В Тегеране разрушены дома в жилом комплексе, где живут высокопоставленные военные. Также произошли взрывы на иранском ядерном объекте в Натанзе. Верховный лидер Ирана заявил, что дает "свободу действий" вооружённым силам страны для ответа на удары Израиля. США утверждают, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю. Самолет премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в сопровождении истребителей покинул Тель-Авив. Армия Ирана объявила о запуске 800 дронов в сторону противника в ответ на ночные удары Израиля. Израиль готов к перехвату и защите граждан, заявил РИА Новости представитель армии Израиля. Иранские власти запросили экстренное заседание Совбеза ООН в связи с действиями Израиля.
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израиль, иран, в мире, политика
израиль, иран, в мире, политика
СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Израиль этой ночью нанес удары по Ирану. Нетаньяху назвал их целью "устранение угрозы" для Израиля и пообещал, что операция будет продолжаться "столько дней, сколько потребуется".
Израиль задействовал 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов, сообщил представитель израильской армии. По его словам, Иран запустил по Израилю более 100 беспилотников.
В Тегеране разрушены дома в жилом комплексе, где живут высокопоставленные военные.
Также произошли взрывы на иранском ядерном объекте в Натанзе.
Глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери погиб при атаках Израиля, сообщило иранское гостелевидение. Также КСИР (Корпус стражей исламской револьюции) подтвердил гибель своего командующего Хоссейна Салами.
Верховный лидер Ирана заявил, что дает "свободу действий" вооружённым силам страны для ответа на удары Израиля.
США утверждают, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.
Самолет премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в сопровождении истребителей покинул Тель-Авив.
Армия Ирана объявила о запуске 800 дронов в сторону противника в ответ на ночные удары Израиля.
Израиль готов к перехвату и защите граждан, заявил РИА Новости представитель армии Израиля.
Иранские власти запросили экстренное заседание Совбеза ООН в связи с действиями Израиля.