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Сухум и Тамбов будут расширять сотрудничество в экономической и гуманитарных сферах
Сухум и Тамбов будут расширять сотрудничество в экономической и гуманитарных сферах
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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Перспективы расширения сотрудничества в экономической и гуманитарных сферах между Сухумом и Тамбовом обсудили замглавы столичной... 13.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-13T18:43+0300
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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Перспективы расширения сотрудничества в экономической и гуманитарных сферах между Сухумом и Тамбовом обсудили замглавы столичной администрации Автандил Сурманидзе и мэр Тамбова Максим Косенков. К разговору подключились заместитель министра экономической и инвестиционной политики Тамбовской области Ольга Камнева и проректор по международной деятельности ТГУ им. Державина Елена Зуева. В рамках заключенных соглашений между главными городами – Тамбовом и Сухумом налажены хорошие контакты в культурной и образовательной сферах.Делегация Абхазии приняла участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к Дню города Тамбов и Дню России.
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сухум, администрация города сухум, тамбов, абхазия, россия
сухум, администрация города сухум, тамбов, абхазия, россия
Сухум и Тамбов будут расширять сотрудничество в экономической и гуманитарных сферах
СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Перспективы расширения сотрудничества в экономической и гуманитарных сферах между Сухумом и Тамбовом обсудили замглавы столичной администрации Автандил Сурманидзе и мэр Тамбова Максим Косенков.
"Пришло время развивать и экономические связи, уверен, потенциал для этого есть у обеих сторон. Будем совместно работать в этом направлении", - отметил Косенков на встрече с абхазскими коллегами.
К разговору подключились заместитель министра экономической и инвестиционной политики Тамбовской области Ольга Камнева и проректор по международной деятельности ТГУ им. Державина Елена Зуева.
В рамках заключенных соглашений между главными городами – Тамбовом и Сухумом налажены хорошие контакты в культурной и образовательной сферах.
Делегация Абхазии приняла участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к Дню города Тамбов и Дню России.