https://sputnik-abkhazia.ru/20250613/sukhum-i-tambov-budut-rasshiryat-sotrudnichestvo-v-ekonomicheskoy-i-gumanitarnykh-sferakh-1055291134.html

Сухум и Тамбов будут расширять сотрудничество в экономической и гуманитарных сферах

Сухум и Тамбов будут расширять сотрудничество в экономической и гуманитарных сферах

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Перспективы расширения сотрудничества в экономической и гуманитарных сферах между Сухумом и Тамбовом обсудили замглавы столичной... 13.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-13T18:43+0300

2025-06-13T18:43+0300

2025-06-13T18:43+0300

в абхазии

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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Перспективы расширения сотрудничества в экономической и гуманитарных сферах между Сухумом и Тамбовом обсудили замглавы столичной администрации Автандил Сурманидзе и мэр Тамбова Максим Косенков. К разговору подключились заместитель министра экономической и инвестиционной политики Тамбовской области Ольга Камнева и проректор по международной деятельности ТГУ им. Державина Елена Зуева. В рамках заключенных соглашений между главными городами – Тамбовом и Сухумом налажены хорошие контакты в культурной и образовательной сферах.Делегация Абхазии приняла участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к Дню города Тамбов и Дню России.

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сухум, администрация города сухум, тамбов, абхазия, россия