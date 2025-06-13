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Товарооборот Абхазии и России за 2019-2024 годы

Товарооборот Абхазии и России за 2019-2024 годы

Sputnik Абхазия

Объемы торговли между Абхазией и Россией выросли более чем в два раза за последние 6 лет. 13.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-13T16:00+0300

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Объемы торговли между Абхазией и Россией выросли более чем в два раза за последние 6 лет. По данным ГТК Абхазии, в 2024 году общий товарооборот составил 41,2 млрд рублей. С начала 2025 года динамика сохраняется. За январь-май товарооборот составил 22,17 млрд, что на 1,3 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом структура изменилась. Импорт за 5 месяцев вырос с 17,5 млрд рублей до 19,4, экспорт снизился с 3,3 млрд до 2,7 млрд. Россия остается ключевым торговым партнером Абхазии. Республика вывозит алкогольную продукцию, фрукты, текстильные изделия, импортирует продовольствие, минеральные продукты, продукты химпрома.

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