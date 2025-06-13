https://sputnik-abkhazia.ru/20250613/tsenoobrazovanie-v-sfere-turizma-kak-proshlo-komitetskoe-zasedanie-v-parlamente-abkhazii-1055289038.html

Ценообразование в сфере туризма: как прошло комитетское заседание в Парламенте Абхазии

Ценообразование в сфере туризма: как прошло комитетское заседание в Парламенте Абхазии

Sputnik Абхазия

Цены на размещение туристов: что обсуждали на комитетском заседании в Парламенте Абхазии 13.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-13T17:14+0300

2025-06-13T17:14+0300

2025-06-13T17:14+0300

парламент абхазии

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абхазия

туризм

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Цены на размещение туристов: что обсуждали на комитетском заседании в Парламенте АбхазииВ Парламенте Абхазии прошло расширенное заседание Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. Встреча была посвящена организации туризма в республике. SputnikКомитетские слушания состоялись после обращения Абхазского союза туризма в Парламент. Во встрече приняли участие представители туристической сферы, а также министр по налогам и сборам страны Эдгар Бения.Суть вопросаПредседатель Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш сказал, что главная задача слушаний состоит в создании равных конкурентных условий для участников туристического рынка, крупных и мелких туроператоров, граждан Абхазии.Он особо подчеркнул, что в результате нужно выработать механизм, который позволил бы уйти от элементов недобросовестной конкуренции, если они присутствуют на рынке.Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина объяснила, что туроператоры устанавливают цены на размещение ниже рыночных. "То, что у нас цены не соответствуют рыночной цене, то что туроператоры делают цены ниже той цены, за которую можно накормить людей, – это очень сильно сказывается на рынке. Те участники рынка, которые имеют небольшие гостевые дома, те кто совсем недавно построили комфортабельные отели, не могут опускать цены ниже рыночной", - подчеркнула Калягина.При этом, по ее словам, отсутствие туристов в некоторых объектах размещения связано не только с демпингом цен, но и со слабым притоком отдыхающих.По мнению Калягиной, снижение цен ниже рыночных также негативно сказывается на имидже страны."Мы хотим все-таки развивать интерес богатого клиента, и мы давно развиваем туризм в сторону того, чтобы люди заинтересовались Абхазией – не только побережьем моря, но и всеми другими нашими достопримечательностями, нашим гостеприимством", - сказала президент "Абхазского союза туризма".Депутат Эрик Рштуни отметил, что проблема снижения цен возникла с введением в эксплуатацию крупных объектов размещения.Он убежден, что эту сферу деятельности необходимо регулировать в интересах всех представителей бизнеса.Налоги от средств размещенияМинистр по налогам и сборам Эдгар Бения обратил внимание на то, как формируются налоговые платежи от гостиниц. Он пояснил, что снижение цен на размещение туристов в отдельные периоды не сказывается на выплате налогов."Если даже в определенный период времени турист приобрел путевку за 300 рублей в средствах размещения Абхазии, это не означает, что данный объект платит налоги с этих 300 рублей. Он платит налоги с той цены, которая формируется по всему периоду, по которому заключен договор. Ниже себестоимости объект налогообложения не формируется – мы такого не наблюдаем", - отметил Бения.Депутат Инар Гицба в свою очередь сказал, что есть необходимость более детально изучить тему, проанализировать возникающие вопросы и с учетом накопленных сведений принять решение после окончания туристического сезона."Мы не оперируем какими-то цифрами, конкретными статистическими данными. Пошла какая-то волна, о том, что происходит демпинг, что создаются монополии и наш туристический рынок терпит убытки", - заявил парламентарий.Вместе с тем он не исключил, что закон в сфере туристской деятельности, который действует сегодня, не совершенен."Он должен отвечать текущим реалиям и это не священное писание, которое не может претерпевать какие-то изменения. Мы должны четко анализировать все, что происходит на рынке у нас, и подстраивать законодательную базу под это", – подчеркнул Гицба.В частности, он отметил необходимость проведения анализа о том, нужно ли устанавливать минимальный порог регулирования цен, ниже которого не должен продаваться туристический продукт.Представитель туристического бизнеса, владелец объектов размещения Михаил Сичинава выразил готовность обсуждать все проблемные вопросы и принимать решения, которые окажутся приемлемыми для всех участников рынка."Здесь абсолютно правильно звучало то, что надо закрепить законодательную базу, если надо заключать договора, то мы будем главным участником этих договоров. Мы можем сделать соглашение между всеми участниками и жестко его соблюдать. Кто нарушает, тот будет оштрафован. Есть определенные механизмы, по которым можно будет просто сесть спокойно, все это расписать и выполнять", – заявил Сичинава.Завершая комитетское заседание Беслан Халваш сказал, что планируется проведение серии парламентских слушаний, в результате которых будет принято консолидированное решение по вопросу ценообразования на туристических объектах.

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