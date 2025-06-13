https://sputnik-abkhazia.ru/20250613/v-minenergo-obyasnili-prichinu-planovykh-otklyucheniy-v-rayonakh-abkhazii--1055283124.html

В Минэнерго объяснили причину плановых отключений в районах Абхазии

В Минэнерго объяснили причину плановых отключений в районах Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Плановые ремонтные работы ведутся на подстанциях Абхазии для подготовки энергосистемы и обеспечения бесперебойного электроснабжения в... 13.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-13T13:00+0300

2025-06-13T13:00+0300

2025-06-13T14:17+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

минэнерго абхазии

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СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Плановые ремонтные работы ведутся на подстанциях Абхазии для подготовки энергосистемы и обеспечения бесперебойного электроснабжения в преддверии осенне-зимнего сезона. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала врио начальника Управления энергетики Минэнерго Нелли Язычба. Время плановых отключений зависит от состояния подстанций, на которых проводят работы. "Завершив их заранее, мы минимизируем риски возможных аварийных ситуаций в холодное время года, когда нагрузка на свет будет возрастать", — добавила она.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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абхазия, минэнерго абхазии