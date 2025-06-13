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Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250613/v-minenergo-obyasnili-prichinu-planovykh-otklyucheniy-v-rayonakh-abkhazii--1055283124.html
В Минэнерго объяснили причину плановых отключений в районах Абхазии
В Минэнерго объяснили причину плановых отключений в районах Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Плановые ремонтные работы ведутся на подстанциях Абхазии для подготовки энергосистемы и обеспечения бесперебойного электроснабжения в... 13.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-13T13:00+0300
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энергетическая отрасль абхазии
абхазия
минэнерго абхазии
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СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Плановые ремонтные работы ведутся на подстанциях Абхазии для подготовки энергосистемы и обеспечения бесперебойного электроснабжения в преддверии осенне-зимнего сезона. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала врио начальника Управления энергетики Минэнерго Нелли Язычба. Время плановых отключений зависит от состояния подстанций, на которых проводят работы. "Завершив их заранее, мы минимизируем риски возможных аварийных ситуаций в холодное время года, когда нагрузка на свет будет возрастать", — добавила она.
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абхазия, минэнерго абхазии
абхазия, минэнерго абхазии

В Минэнерго объяснили причину плановых отключений в районах Абхазии

13:00 13.06.2025 (обновлено: 14:17 13.06.2025)
© Foto / Минэнерго АбхазииРоссийские специалисты осмотрели объекты энергосистемы Абхазии
Российские специалисты осмотрели объекты энергосистемы Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 13.06.2025
© Foto / Минэнерго Абхазии
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СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Плановые ремонтные работы ведутся на подстанциях Абхазии для подготовки энергосистемы и обеспечения бесперебойного электроснабжения в преддверии осенне-зимнего сезона.
Об этом в эфире радио Sputnik рассказала врио начальника Управления энергетики Минэнерго Нелли Язычба.
"Черноморэнерго" проверяет оборудование, заменяет изношенные элементы, модернизирует узлы. Это необходимо для того, чтобы энергосистема работала у нас стабильно, наши абоненты могли бесперебойно и комфортно пользоваться электроэнергией в любое время года", — отметил Язычба.
Время плановых отключений зависит от состояния подстанций, на которых проводят работы.
"Завершив их заранее, мы минимизируем риски возможных аварийных ситуаций в холодное время года, когда нагрузка на свет будет возрастать", — добавила она.
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