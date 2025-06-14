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Гастроли Сочинского цирка начались в Абхазии
Гастроли Сочинского цирка начались в Абхазии
Sputnik Абхазия
Гастроли продлятся до 14 сентября, представления будут давать по выходным. 14.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Цирковое представление "Созвездие смелых" Сочинского цирка впервые прошло в Абхазии. Это первый приезд настоящего большого цирка в республику, в программе — выступления артистов высокого класса, бенгальские тигры, медведи на велосипедах, рассказал Sputnik гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков. Представления будут проходить по выходным, гастроли продлятся до 14 сентября. Кроме того, для детей с ОВЗ запланированы сеансы циркотерапии, первый пройдет уже сегодня.Беляков напомнил, что все средства от продажи билетов останутся в республике — абхазское правительство само определит, на какие цели их направить.Первое представление посетили вице-президент Беслан Бигавава, глава Администрации президента Беслан Эшба, вице-премьер, и.о. главы Госкомитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба, вице-премьер Джансух Нанба, министр культуры Даур Кове, российский посол Михаил Шургалин, глава сухумской администрации Тимур Агрба.
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Гастроли Сочинского цирка начались в Абхазии

14:02 14.06.2025 (обновлено: 14:59 14.06.2025)
© Sputnik / Марианна Кубрава Цирковое представление "Созвездие смелых" впервые пройдет в Абхазии
Цирковое представление Созвездие смелых впервые пройдет в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 14.06.2025
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Гастроли продлятся до 14 сентября, представления будут давать по выходным.
СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Цирковое представление "Созвездие смелых" Сочинского цирка впервые прошло в Абхазии.
Это первый приезд настоящего большого цирка в республику, в программе — выступления артистов высокого класса, бенгальские тигры, медведи на велосипедах, рассказал Sputnik гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков.
Представления будут проходить по выходным, гастроли продлятся до 14 сентября. Кроме того, для детей с ОВЗ запланированы сеансы циркотерапии, первый пройдет уже сегодня.

"Первоначально, когда этот фестиваль состоялся я даже не верил, что это возможно, что такое количество детей, особенных детей, занимается цирком. Я счастлив, что мы сделали этот фестиваль, что ребята приезжают со всей территории России, и в этот раз были представители Абхазии. Поэтому мы решили, что циркотерапия должна жить не только в России, не только в Сочинском цирке, но и в Абхазии", — добавил он.

Беляков напомнил, что все средства от продажи билетов останутся в республике — абхазское правительство само определит, на какие цели их направить.
Первое представление посетили вице-президент Беслан Бигавава, глава Администрации президента Беслан Эшба, вице-премьер, и.о. главы Госкомитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба, вице-премьер Джансух Нанба, министр культуры Даур Кове, российский посол Михаил Шургалин, глава сухумской администрации Тимур Агрба.
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