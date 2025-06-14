https://sputnik-abkhazia.ru/20250614/gastroli-sochinskogo-tsirka-nachalis-v-abkhazii-1055295748.html
Гастроли Сочинского цирка начались в Абхазии
Гастроли Сочинского цирка начались в Абхазии
Sputnik Абхазия
Гастроли продлятся до 14 сентября, представления будут давать по выходным. 14.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-14T14:02+0300
2025-06-14T14:02+0300
2025-06-14T14:59+0300
в абхазии
абхазия
новости
культура
цирк
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/0e/1055295447_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_98919877a972d80d73fb959ca9036fa5.jpg
СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Цирковое представление "Созвездие смелых" Сочинского цирка впервые прошло в Абхазии. Это первый приезд настоящего большого цирка в республику, в программе — выступления артистов высокого класса, бенгальские тигры, медведи на велосипедах, рассказал Sputnik гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков. Представления будут проходить по выходным, гастроли продлятся до 14 сентября. Кроме того, для детей с ОВЗ запланированы сеансы циркотерапии, первый пройдет уже сегодня.Беляков напомнил, что все средства от продажи билетов останутся в республике — абхазское правительство само определит, на какие цели их направить.Первое представление посетили вице-президент Беслан Бигавава, глава Администрации президента Беслан Эшба, вице-премьер, и.о. главы Госкомитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба, вице-премьер Джансух Нанба, министр культуры Даур Кове, российский посол Михаил Шургалин, глава сухумской администрации Тимур Агрба.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/0e/1055295447_159:0:1122:722_1920x0_80_0_0_8c3d762d0b6a3bdd46dae9493507ca9c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, культура, цирк
абхазия, новости, культура, цирк
Гастроли Сочинского цирка начались в Абхазии
14:02 14.06.2025 (обновлено: 14:59 14.06.2025)
Гастроли продлятся до 14 сентября, представления будут давать по выходным.
СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Цирковое представление "Созвездие смелых" Сочинского цирка впервые прошло в Абхазии.
Это первый приезд настоящего большого цирка в республику, в программе — выступления артистов высокого класса, бенгальские тигры, медведи на велосипедах, рассказал Sputnik гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков.
Представления будут проходить по выходным, гастроли продлятся до 14 сентября. Кроме того, для детей с ОВЗ запланированы сеансы циркотерапии, первый пройдет уже сегодня.
"Первоначально, когда этот фестиваль состоялся я даже не верил, что это возможно, что такое количество детей, особенных детей, занимается цирком. Я счастлив, что мы сделали этот фестиваль, что ребята приезжают со всей территории России, и в этот раз были представители Абхазии. Поэтому мы решили, что циркотерапия должна жить не только в России, не только в Сочинском цирке, но и в Абхазии", — добавил он.
Беляков напомнил, что все средства от продажи билетов останутся в республике — абхазское правительство само определит, на какие цели их направить.
Первое представление посетили вице-президент Беслан Бигавава, глава Администрации президента Беслан Эшба, вице-премьер, и.о. главы Госкомитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба, вице-премьер Джансух Нанба, министр культуры Даур Кове, российский посол Михаил Шургалин, глава сухумской администрации Тимур Агрба.