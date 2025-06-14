Гастроли Сочинского цирка начались в Абхазии

"Первоначально, когда этот фестиваль состоялся я даже не верил, что это возможно, что такое количество детей, особенных детей, занимается цирком. Я счастлив, что мы сделали этот фестиваль, что ребята приезжают со всей территории России, и в этот раз были представители Абхазии. Поэтому мы решили, что циркотерапия должна жить не только в России, не только в Сочинском цирке, но и в Абхазии", — добавил он.