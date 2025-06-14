https://sputnik-abkhazia.ru/20250614/shkolniki-iz-abkhazii-otpravilis-v-oboronno-sportivnyy-lager-v-voronezhskoy-oblasti-1055294385.html

Школьники из Абхазии отправились в оборонно-спортивный лагерь в Воронежской области

Школьники из Абхазии отправились в оборонно-спортивный лагерь в Воронежской области

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Школьники из Абхазии отправились в оборонно-спортивный лагерь "Авангард" в поселке Средняя Ахтуба в Волгоградской области, сообщили в... 14.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-14T09:33+0300

2025-06-14T09:33+0300

2025-06-14T09:33+0300

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СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Школьники из Абхазии отправились в оборонно-спортивный лагерь "Авангард" в поселке Средняя Ахтуба в Волгоградской области, сообщили в Минпросвещения республики.Республику представляют десять ребят из Сухума, которые показали лучшие результаты на в спортивных соревнованиях и военно-тактических играх, активно проявляют себя в работе различных патриотических клубов,Им предстоит пройти интенсивный курс начальной военной подготовки, познакомиться с историей и культурой области, посетить экскурсии.

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