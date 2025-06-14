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Школьники из Абхазии отправились в оборонно-спортивный лагерь в Воронежской области
Школьники из Абхазии отправились в оборонно-спортивный лагерь в Воронежской области
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Школьники из Абхазии отправились в оборонно-спортивный лагерь "Авангард" в поселке Средняя Ахтуба в Волгоградской области, сообщили в... 14.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-14T09:33+0300
2025-06-14T09:33+0300
2025-06-14T09:33+0300
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СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Школьники из Абхазии отправились в оборонно-спортивный лагерь "Авангард" в поселке Средняя Ахтуба в Волгоградской области, сообщили в Минпросвещения республики.Республику представляют десять ребят из Сухума, которые показали лучшие результаты на в спортивных соревнованиях и военно-тактических играх, активно проявляют себя в работе различных патриотических клубов,Им предстоит пройти интенсивный курс начальной военной подготовки, познакомиться с историей и культурой области, посетить экскурсии.
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Школьники из Абхазии отправились в оборонно-спортивный лагерь в Воронежской области
СУХУМ, 14 июн - Sputnik.
Школьники из Абхазии отправились в оборонно-спортивный лагерь "Авангард" в поселке Средняя Ахтуба в Волгоградской области, сообщили
в Минпросвещения республики.
"Как только мы узнали от Министерства просвещения Республики Абхазия о возможности участия в смене лагеря "Авангард", то не задумываясь решили ехать. Масштабы впечатляют, отличная площадка для воспитания сильных, выносливых, а главное, осознанных патриотов", - поделился впечатлениями руководитель делегации, капитан запаса Минобороны Абхазии Мурат Кацба.
Республику представляют десять ребят из Сухума, которые показали лучшие результаты на в спортивных соревнованиях и военно-тактических играх, активно проявляют себя в работе различных патриотических клубов,
Им предстоит пройти интенсивный курс начальной военной подготовки, познакомиться с историей и культурой области, посетить экскурсии.