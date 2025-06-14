https://sputnik-abkhazia.ru/20250614/turisticheskaya-militsiya-nachnet-rabotat-v-sukhume-1055295292.html

Туристическая милиция начнет работать в Сухуме

Туристическая милиция начнет работать в Сухуме

Sputnik Абхазия

Если тестовый проект будет эффективным, при МВД создадут соответствующее спецподразделение. 14.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-14T13:30+0300

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СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Туристическая милиция в тестовом режиме начнет работать в Сухуме, рассказал в эфире радио Sputnik замминистра внутренних дел Абхазии Беслан Чкадуа. Специализированного подразделения в ведомстве нет, к работе привлекут курсантов, выпускников школы милиции и других сотрудников — всего 25 человек, уточнил Чкадуа. Они будут носить специальную форму — белые футболки с надписью "Туристическая милиция" и бейсболки. Если пилотный проект покажет эффективность, то будет создано спецподразделение.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250613/1055278643.html

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