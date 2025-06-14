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Туристическая милиция начнет работать в Сухуме
Туристическая милиция начнет работать в Сухуме
Sputnik Абхазия
Если тестовый проект будет эффективным, при МВД создадут соответствующее спецподразделение. 14.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Туристическая милиция в тестовом режиме начнет работать в Сухуме, рассказал в эфире радио Sputnik замминистра внутренних дел Абхазии Беслан Чкадуа. Специализированного подразделения в ведомстве нет, к работе привлекут курсантов, выпускников школы милиции и других сотрудников — всего 25 человек, уточнил Чкадуа. Они будут носить специальную форму — белые футболки с надписью "Туристическая милиция" и бейсболки. Если пилотный проект покажет эффективность, то будет создано спецподразделение.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250613/1055278643.html
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Туристическая милиция начнет работать в Сухуме

13:30 14.06.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукМилиция Абхазии
Милиция Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 14.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Если тестовый проект будет эффективным, при МВД создадут соответствующее спецподразделение.
СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Туристическая милиция в тестовом режиме начнет работать в Сухуме, рассказал в эфире радио Sputnik замминистра внутренних дел Абхазии Беслан Чкадуа.
Специализированного подразделения в ведомстве нет, к работе привлекут курсантов, выпускников школы милиции и других сотрудников — всего 25 человек, уточнил Чкадуа.
Они будут носить специальную форму — белые футболки с надписью "Туристическая милиция" и бейсболки.
"Основной их задачей будет охрана общественного порядка, патрулирование вверенной им территории и оказание информационной помощи туристам, которые к ним будут обращаться", — сказал замминистра.
Если пилотный проект покажет эффективность, то будет создано спецподразделение.
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