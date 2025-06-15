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Безопасность туристов и граждан: замглавы МВД о работе в турсезон

Безопасность туристов и граждан: замглавы МВД о работе в турсезон

Sputnik Абхазия

Туристическая милиция в тестовом режиме начнет работать в Сухуме, рассказал в эфире радио Sputnik замминистра внутренних дел Абхазии Беслан Чкадуа. 15.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-15T16:27+0300

2025-06-15T16:27+0300

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Туристическая милиция в тестовом режиме начнет работать в Сухуме, рассказал в эфире радио Sputnik замминистра внутренних дел Абхазии Беслан Чкадуа. Специализированного подразделения в ведомстве нет, к работе привлекут курсантов, выпускников школы милиции и других сотрудников — всего 25 человек. Они будут носить специальную форму — белые футболки с надписью "Туристическая милиция" и бейсболки. "Основной их задачей будет охрана общественного порядка, патрулирование вверенной им территории и оказание информационной помощи туристам, которые к ним будут обращаться", — сказал замминистра. Если пилотный проект покажет эффективность, то будет создано спецподразделение.Также Беслан Чкадуа рассказал о плановых мероприятиях по выявлению случаев незаконного ношения оружия в кафе и ресторанах Абхазии. Подробнее смотрите в видео Sputnik.

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