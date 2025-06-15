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https://sputnik-abkhazia.ru/20250615/politsiya-primenila-silu-k-uchastnikam-aktsii-protiv-lgbt-parada-v-kisheneve-1055319004.html
Полиция применила силу к участникам акции против ЛГБТ*-парада в Кишеневе
Полиция применила силу к участникам акции против ЛГБТ*-парада в Кишеневе
Sputnik Абхазия
Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить фестивали и марши ЛГБТ*-сообщества 15.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-15T18:34+0300
2025-06-15T18:36+0300
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СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Полиция применила силу к участникам акции против ЛГБТ*-парада в центре Кишенева, сообщает Sputnik Молдова. На кадрах с места событий видно, как правоохранители грубо задерживают мужчину с ребенком на руках, заталкивают его в микроавтобус. Другим пострадавшим стал священник — его сильно толкнули, отчего он потерял равновесие и упал.Кроме того, у еще одного протестующего из рук вырвали ребенка, из-за чего тот упал и ударился головой об асфальт. Скорее всего, мальчику потребовалась срочная госпитализация.Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить фестивали и марши ЛГБТ*-сообщества. Вышедшие на улицы протестующие требуют соблюдения Конституции, согласно которой семья определяется как союз мужчины и женщины. Это крупнейшая такая акция, прошедшая в стране за последние годы. *ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России.
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молдавия, новости, в мире
молдавия, новости, в мире

Полиция применила силу к участникам акции против ЛГБТ*-парада в Кишеневе

18:34 15.06.2025 (обновлено: 18:36 15.06.2025)
© Sputnik / Rodion ProcaМарш ЛГБТ* в Кишиневе обернулся столкновениями верующих с полицией и жесткими задержаниями
Марш ЛГБТ* в Кишиневе обернулся столкновениями верующих с полицией и жесткими задержаниями - Sputnik Абхазия, 1920, 15.06.2025
© Sputnik / Rodion Proca
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Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить фестивали и марши ЛГБТ*-сообщества
СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Полиция применила силу к участникам акции против ЛГБТ*-парада в центре Кишенева, сообщает Sputnik Молдова.
На кадрах с места событий видно, как правоохранители грубо задерживают мужчину с ребенком на руках, заталкивают его в микроавтобус.
Другим пострадавшим стал священник — его сильно толкнули, отчего он потерял равновесие и упал.
Кроме того, у еще одного протестующего из рук вырвали ребенка, из-за чего тот упал и ударился головой об асфальт. Скорее всего, мальчику потребовалась срочная госпитализация.
Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить фестивали и марши ЛГБТ*-сообщества.
Вышедшие на улицы протестующие требуют соблюдения Конституции, согласно которой семья определяется как союз мужчины и женщины. Это крупнейшая такая акция, прошедшая в стране за последние годы.
*ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России.
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