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Полиция применила силу к участникам акции против ЛГБТ*-парада в Кишеневе

Полиция применила силу к участникам акции против ЛГБТ*-парада в Кишеневе

Sputnik Абхазия

Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить фестивали и марши ЛГБТ*-сообщества 15.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-15T18:34+0300

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СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Полиция применила силу к участникам акции против ЛГБТ*-парада в центре Кишенева, сообщает Sputnik Молдова. На кадрах с места событий видно, как правоохранители грубо задерживают мужчину с ребенком на руках, заталкивают его в микроавтобус. Другим пострадавшим стал священник — его сильно толкнули, отчего он потерял равновесие и упал.Кроме того, у еще одного протестующего из рук вырвали ребенка, из-за чего тот упал и ударился головой об асфальт. Скорее всего, мальчику потребовалась срочная госпитализация.Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить фестивали и марши ЛГБТ*-сообщества. Вышедшие на улицы протестующие требуют соблюдения Конституции, согласно которой семья определяется как союз мужчины и женщины. Это крупнейшая такая акция, прошедшая в стране за последние годы. *ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России.

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