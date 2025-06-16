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Ингур ГЭС. - Sputnik Абхазия, 1920
Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
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Часть Нижней Эшеры осталась без света из-за ДТП
Часть Нижней Эшеры осталась без света из-за ДТП
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 июн - Sputik. Часть Нижней Эшеры осталась без света из-за ДТП, сообщил Sputnik замглавы администрации Сухумского района Фарад Микаелян. 16.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 июн - Sputik. Часть Нижней Эшеры осталась без света из-за ДТП, сообщил Sputnik замглавы администрации Сухумского района Фарад Микаелян.В течение дня на месте работали электрики. В части населенного пункта подача электричества восстановлена.Завтра ремонтники продолжат устранение последствий аварии, отметил Микаелян.
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абхазия, сухумский район, дтп
абхазия, сухумский район, дтп

Часть Нижней Эшеры осталась без света из-за ДТП

20:40 16.06.2025
© Foto / Фото от подписчиковЧасть Нижней Эшеры осталась без света из-за ДТП
Часть Нижней Эшеры осталась без света из-за ДТП - Sputnik Абхазия, 1920, 16.06.2025
© Foto / Фото от подписчиков
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СУХУМ, 16 июн - Sputik. Часть Нижней Эшеры осталась без света из-за ДТП, сообщил Sputnik замглавы администрации Сухумского района Фарад Микаелян.
Водитель не справился с управлением и врезался в столб, в результате упали еще несколько опор электропередачи. ЧП произошло на улице Братьев Эзугбая сегодня утром.
В течение дня на месте работали электрики. В части населенного пункта подача электричества восстановлена.
Завтра ремонтники продолжат устранение последствий аварии, отметил Микаелян.
© Foto / Фото от подписчиковЧасть Нижней Эшеры осталась без света из-за ДТП
Часть Нижней Эшеры осталась без света из-за ДТП - Sputnik Абхазия, 1920, 16.06.2025
Часть Нижней Эшеры осталась без света из-за ДТП
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