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Часть Нижней Эшеры осталась без света из-за ДТП
Часть Нижней Эшеры осталась без света из-за ДТП
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 июн - Sputik. Часть Нижней Эшеры осталась без света из-за ДТП, сообщил Sputnik замглавы администрации Сухумского района Фарад Микаелян. 16.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-16T20:40+0300
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2025-06-16T20:40+0300
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сухумский район
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СУХУМ, 16 июн - Sputik. Часть Нижней Эшеры осталась без света из-за ДТП, сообщил Sputnik замглавы администрации Сухумского района Фарад Микаелян.В течение дня на месте работали электрики. В части населенного пункта подача электричества восстановлена.Завтра ремонтники продолжат устранение последствий аварии, отметил Микаелян.
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абхазия, сухумский район, дтп
абхазия, сухумский район, дтп
Часть Нижней Эшеры осталась без света из-за ДТП
СУХУМ, 16 июн - Sputik. Часть Нижней Эшеры осталась без света из-за ДТП, сообщил Sputnik замглавы администрации Сухумского района Фарад Микаелян.
Водитель не справился с управлением и врезался в столб, в результате упали еще несколько опор электропередачи. ЧП произошло на улице Братьев Эзугбая сегодня утром.
В течение дня на месте работали электрики. В части населенного пункта подача электричества восстановлена.
Завтра ремонтники продолжат устранение последствий аварии, отметил Микаелян.