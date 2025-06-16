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Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" откроется в Абхазии в июле

Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" откроется в Абхазии в июле

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 июн – Sputnik. XXIII Музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" откроется в Абхазии в июле. 16.06.2025, Sputnik Абхазия

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2025-06-16T17:27+0300

2025-06-16T17:48+0300

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фестиваль "хибла герзмава приглашает..."

хибла герзмава

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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. XXIII Музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" откроется в Абхазии в июле.Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры России, Президентского фонда культурных инициатив, правительства Абхазии и Альфа-Банка.Всего запланировано три концерта:Фестиваль продлится до декабря 2025 года и охватит 20 городов России и зарубежья.

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абхазия, новости, культура, фестиваль "хибла герзмава приглашает...", хибла герзмава