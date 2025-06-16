https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/impuls-dlya-razvitiya-kakie-proekty-obedinyayut-krasnodar-i-abkhaziyu-1055337833.html

Импульс для развития: какие проекты объединяют Краснодар и Абхазию

Импульс для развития: какие проекты объединяют Краснодар и Абхазию

Sputnik Абхазия

В интервью радио Sputnik глава совета Краснодарского отделения "Россия молодая" Роман Марченко рассказал о взаимодействии Абхазии с регионом и о совместных... 16.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-16T12:30+0300

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В интервью радио Sputnik глава совета Краснодарского отделения "Россия молодая" Роман Марченко рассказал о взаимодействии Абхазии с регионом и о совместных проектах.Одним из последних профинансированных Краснодарским краем проектов стало открытие спортивных площадок в Сухуме, всего в Абхазии их будет 12, в том числе в Ткуарчале, Очамчыре и Гале. Марченко отметил, что эти территории помогут не только скрасить досуг, но и придадут импульс для развития спорта в целом.Марченко рассказал, что в этом году школам республики было передано 120 интерактивных панелей, 22 передвижных мобильных класса, школьные автобусы. Подробнее о взаимодействии Краснодарского региона с Абхазией, о совместных проектах и их преимуществах слушайте в интервью Sputnik.

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