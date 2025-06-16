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Первая продукция молочного завода в селе Лабра может быть выпущена в октябре этого года
Первая продукция молочного завода в селе Лабра может быть выпущена в октябре этого года
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Первая пробная продукция молочного завода, который строится в рамках российской программы льготного кредитования в селе Лабра... 16.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-16T17:05+0300
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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Первая пробная продукция молочного завода, который строится в рамках российской программы льготного кредитования в селе Лабра Очамчырского района, может быть выпущена уже в октябре этого года, сообщил совладелец предприятия Батал Дзяпшба.Сегодня объект посетила делегация Минэкономразвития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем.На заводе будут производить всю линейку молочной продукции — молоко, ахарҵәы (кислое молоко), сыры нескольких видов, йогурты, сливки.По словам Дзяпшба, кредит был получен в ноябре прошлого года. 80% оборудования уже поставлено.На заводе будут работать около 35 местных жителей.
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Первая продукция молочного завода в селе Лабра может быть выпущена в октябре этого года

17:05 16.06.2025 (обновлено: 17:11 16.06.2025)
© Sputnik / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМолочная продукция
Молочная продукция - Sputnik Абхазия, 1920, 16.06.2025
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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Первая пробная продукция молочного завода, который строится в рамках российской программы льготного кредитования в селе Лабра Очамчырского района, может быть выпущена уже в октябре этого года, сообщил совладелец предприятия Батал Дзяпшба.

Сегодня объект посетила делегация Минэкономразвития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем.

На заводе будут производить всю линейку молочной продукции — молоко, ахарҵәы (кислое молоко), сыры нескольких видов, йогурты, сливки.

По словам Дзяпшба, кредит был получен в ноябре прошлого года. 80% оборудования уже поставлено.

На заводе будут работать около 35 местных жителей.
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