https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/montazh-angiograf-sukhum-1055324389.html
Монтаж ангиографа в Сухуме начнется через 20 дней
Монтаж ангиографа в Сухуме начнется через 20 дней
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Монтаж ангиографа начнется через 20 дней, строительство помещения для оборудования на территории Республиканской больницы в Сухуме... 16.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-16T13:41+0300
2025-06-16T13:41+0300
2025-06-16T13:41+0300
в абхазии
абхазия
новости
медицина
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/10/1055325376_66:0:1214:646_1920x0_80_0_0_13569f9401af0d56bf6188f071b81cf7.jpg
СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Монтаж ангиографа начнется через 20 дней, строительство помещения для оборудования на территории Республиканской больницы в Сухуме находится на финальной стадии.Об этом замминистра Минэкономразвития России Дмитрию Вольвачу сообщил глава Управления капстроительства Демир Гамисония.Гамисония уточнил, что особое внимание уделено установке вентиляции.Стоимость ангиографа составила около 100 млн рублей, оно было приобретено на средства российской помощи.О том, что Россия поможет Абхазии в покупке оборудования для коронарографии, заявлял первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.Ангиограф поможет диагностировать и лечить сердечно-сосудистые заболевания. Ежегодно в этом нуждается более 750 человек, которые вынуждены уезжать в Россию.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/10/1055325376_210:0:1071:646_1920x0_80_0_0_3174546ccc124e8d840d618a55442eb3.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, медицина
абхазия, новости, медицина
Монтаж ангиографа в Сухуме начнется через 20 дней
СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Монтаж ангиографа начнется через 20 дней, строительство помещения для оборудования на территории Республиканской больницы в Сухуме находится на финальной стадии.
Об этом замминистра Минэкономразвития России Дмитрию Вольвачу сообщил глава Управления капстроительства Демир Гамисония.
"Я рад, что мы здесь продвигаемся. От идеи установить ангиограф мы сейчас уже находимся за серединой пути", — отметил Вольвач.
Гамисония уточнил, что особое внимание уделено установке вентиляции.
Стоимость ангиографа составила около 100 млн рублей, оно было приобретено на средства российской помощи.
О том, что Россия поможет Абхазии в покупке оборудования для коронарографии, заявлял первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.
Ангиограф поможет диагностировать и лечить сердечно-сосудистые заболевания. Ежегодно в этом нуждается более 750 человек, которые вынуждены уезжать в Россию.