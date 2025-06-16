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Монтаж ангиографа в Сухуме начнется через 20 дней
Монтаж ангиографа в Сухуме начнется через 20 дней
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Монтаж ангиографа начнется через 20 дней, строительство помещения для оборудования на территории Республиканской больницы в Сухуме... 16.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-16T13:41+0300
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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Монтаж ангиографа начнется через 20 дней, строительство помещения для оборудования на территории Республиканской больницы в Сухуме находится на финальной стадии.Об этом замминистра Минэкономразвития России Дмитрию Вольвачу сообщил глава Управления капстроительства Демир Гамисония.Гамисония уточнил, что особое внимание уделено установке вентиляции.Стоимость ангиографа составила около 100 млн рублей, оно было приобретено на средства российской помощи.О том, что Россия поможет Абхазии в покупке оборудования для коронарографии, заявлял первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.Ангиограф поможет диагностировать и лечить сердечно-сосудистые заболевания. Ежегодно в этом нуждается более 750 человек, которые вынуждены уезжать в Россию.
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Монтаж ангиографа в Сухуме начнется через 20 дней

13:41 16.06.2025
© Foto / пресс-служба УКС РАМонтаж ангиографа начнется через 20 дней
Монтаж ангиографа начнется через 20 дней - Sputnik Абхазия, 1920, 16.06.2025
© Foto / пресс-служба УКС РА
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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Монтаж ангиографа начнется через 20 дней, строительство помещения для оборудования на территории Республиканской больницы в Сухуме находится на финальной стадии.
Об этом замминистра Минэкономразвития России Дмитрию Вольвачу сообщил глава Управления капстроительства Демир Гамисония.

"Я рад, что мы здесь продвигаемся. От идеи установить ангиограф мы сейчас уже находимся за серединой пути", — отметил Вольвач.

Гамисония уточнил, что особое внимание уделено установке вентиляции.
Стоимость ангиографа составила около 100 млн рублей, оно было приобретено на средства российской помощи.
О том, что Россия поможет Абхазии в покупке оборудования для коронарографии, заявлял первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.
Ангиограф поможет диагностировать и лечить сердечно-сосудистые заболевания. Ежегодно в этом нуждается более 750 человек, которые вынуждены уезжать в Россию.
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