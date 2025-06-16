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Монтаж ангиографа в Сухуме начнется через 20 дней

Монтаж ангиографа в Сухуме начнется через 20 дней

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Монтаж ангиографа начнется через 20 дней, строительство помещения для оборудования на территории Республиканской больницы в Сухуме... 16.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-16T13:41+0300

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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Монтаж ангиографа начнется через 20 дней, строительство помещения для оборудования на территории Республиканской больницы в Сухуме находится на финальной стадии.Об этом замминистра Минэкономразвития России Дмитрию Вольвачу сообщил глава Управления капстроительства Демир Гамисония.Гамисония уточнил, что особое внимание уделено установке вентиляции.Стоимость ангиографа составила около 100 млн рублей, оно было приобретено на средства российской помощи.О том, что Россия поможет Абхазии в покупке оборудования для коронарографии, заявлял первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.Ангиограф поможет диагностировать и лечить сердечно-сосудистые заболевания. Ежегодно в этом нуждается более 750 человек, которые вынуждены уезжать в Россию.

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