https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/rossiya-abkhaziya--sotrudnichestvo-1055322728.html

Энергетика, туризм, социальная сфера: Россия и Абхазия обсуждают сотрудничество

Энергетика, туризм, социальная сфера: Россия и Абхазия обсуждают сотрудничество

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Промежуточные итоги реализации программы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы обсудят делегация... 16.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-16T11:51+0300

2025-06-16T11:51+0300

2025-06-16T12:40+0300

в абхазии

абхазия

новости

россия

сотрудничество

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/10/1055320828_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_eb5ecb231283b191afad3c545b23aedb.jpg

СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Промежуточные итоги реализации программы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы обсудят делегация Минэкономразвития России с правительством республики.Он подчеркнул, что программа реализуется эффективно, и уже есть положительные результаты.Девять рабочих программ будут проработаны между полномочными органами Абхазии и России, уточнил Делба. На их основе будут создаваться отраслевые программы и госпрограмма социально-экономического развития.Как заявил замминистра Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач, энергетика, туризм, социальная сфера, цифровизация госуправления, медицина и образование — основные направления, которые станут предметом отраслевых дорожных карт в рамках работы Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Абхазией.Он подчеркнул важность этих направлений, которые требуют и финансовых инвестиций, и инвестиций человеческого капитала, а также новых подходов в управлении.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, россия, сотрудничество