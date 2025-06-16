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Энергетика, туризм, социальная сфера: Россия и Абхазия обсуждают сотрудничество
Энергетика, туризм, социальная сфера: Россия и Абхазия обсуждают сотрудничество
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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Промежуточные итоги реализации программы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы обсудят делегация... 16.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Промежуточные итоги реализации программы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы обсудят делегация Минэкономразвития России с правительством республики.Он подчеркнул, что программа реализуется эффективно, и уже есть положительные результаты.Девять рабочих программ будут проработаны между полномочными органами Абхазии и России, уточнил Делба. На их основе будут создаваться отраслевые программы и госпрограмма социально-экономического развития.Как заявил замминистра Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач, энергетика, туризм, социальная сфера, цифровизация госуправления, медицина и образование — основные направления, которые станут предметом отраслевых дорожных карт в рамках работы Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Абхазией.Он подчеркнул важность этих направлений, которые требуют и финансовых инвестиций, и инвестиций человеческого капитала, а также новых подходов в управлении.
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Энергетика, туризм, социальная сфера: Россия и Абхазия обсуждают сотрудничество
11:51 16.06.2025 (обновлено: 12:40 16.06.2025)
СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Промежуточные итоги реализации программы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы обсудят делегация Минэкономразвития России с правительством республики.
"Мы все нацелены на дальнейшую совместную работу по проработке механизмов, подходов новой государственной целевой программы социально-экономического развития на 20-30-е годы", — отметил премьер-министр Владимир Делба.
Он подчеркнул, что программа реализуется эффективно, и уже есть положительные результаты.
Девять рабочих программ будут проработаны между полномочными органами Абхазии и России, уточнил Делба. На их основе будут создаваться отраслевые программы и госпрограмма социально-экономического развития.
Как заявил замминистра Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач, энергетика, туризм, социальная сфера, цифровизация госуправления, медицина и образование — основные направления, которые станут предметом отраслевых дорожных карт в рамках работы Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Абхазией.
Он подчеркнул важность этих направлений, которые требуют и финансовых инвестиций, и инвестиций человеческого капитала, а также новых подходов в управлении.
"Поэтому будем делать упор и на институциональные реформы, будем стараться привлекать максимальные ресурсы как со стороны России, так и со стороны растущих финансово-бюджетных возможностей республики", — отметил Вольвач.