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https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/silnyy-veter-v-ochamchyre-1055321648.html
Сильный ветер снес кровли двух частных домов в Очамчыре
Сильный ветер снес кровли двух частных домов в Очамчыре
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Сильный ветер снес кровли двух частных домов в Очамчыре, сообщил Sputnik замглавы администрации района Артемон Габелая. 16.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Сильный ветер снес кровли двух частных домов в Очамчыре, сообщил Sputnik замглавы администрации района Артемон Габелая.Сообщений об ущербе из-за непогоды из сел Очамчырского района пока не поступало, добавил он.В Галском районе прошли сильные дожди, но дома не подтоплены, уточнил замглавы администрации Дмитрий Адлейба.В Ткуарчалском районе обращений в МЧС из-за непогоды не было, отметил начальник ПСЧ Денис Квициния.Ливень также не привел к подтоплениям в Сухумском, Гагрском и Гудаутском районах.
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абхазия, новости, общество, ветер, очамчыра

Сильный ветер снес кровли двух частных домов в Очамчыре

10:44 16.06.2025 (обновлено: 10:46 16.06.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукШтормовой ветер снес крыши домов
Штормовой ветер снес крыши домов - Sputnik Абхазия, 1920, 16.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Сильный ветер снес кровли двух частных домов в Очамчыре, сообщил Sputnik замглавы администрации района Артемон Габелая.
Сообщений об ущербе из-за непогоды из сел Очамчырского района пока не поступало, добавил он.
В Галском районе прошли сильные дожди, но дома не подтоплены, уточнил замглавы администрации Дмитрий Адлейба.
В Ткуарчалском районе обращений в МЧС из-за непогоды не было, отметил начальник ПСЧ Денис Квициния.
Ливень также не привел к подтоплениям в Сухумском, Гагрском и Гудаутском районах.
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