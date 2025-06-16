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Сильный ветер снес кровли двух частных домов в Очамчыре

Сильный ветер снес кровли двух частных домов в Очамчыре

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Сильный ветер снес кровли двух частных домов в Очамчыре, сообщил Sputnik замглавы администрации района Артемон Габелая. 16.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Сильный ветер снес кровли двух частных домов в Очамчыре, сообщил Sputnik замглавы администрации района Артемон Габелая.Сообщений об ущербе из-за непогоды из сел Очамчырского района пока не поступало, добавил он.В Галском районе прошли сильные дожди, но дома не подтоплены, уточнил замглавы администрации Дмитрий Адлейба.В Ткуарчалском районе обращений в МЧС из-за непогоды не было, отметил начальник ПСЧ Денис Квициния.Ливень также не привел к подтоплениям в Сухумском, Гагрском и Гудаутском районах.

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