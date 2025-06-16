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Сколько российской финансовой помощи получит Абхазия в 2025 году
Сколько российской финансовой помощи получит Абхазия в 2025 году
Sputnik Абхазия
7,4 миллиарда рублей российской финансовой помощи получит Абхазия в 2025 году 16.06.2025, Sputnik Абхазия
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7,4 миллиарда рублей российской финансовой помощи получит Абхазия в 2025 годуИз них 5, 4 млрд будет направлено на социально-экономическое развитие Абхазии, 1,9 млрд на реализацию проектов по инвестпрограмме и 126 млн на финансирование мероприятий государственной поддержки отраслей экономики.В 2024 году объем финансовой помощи составил 5,6 миллиарда рублей.
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Сколько российской финансовой помощи получит Абхазия в 2025 году

18:03 16.06.2025
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7,4 миллиарда рублей российской финансовой помощи получит Абхазия в 2025 году
Из них 5, 4 млрд будет направлено на социально-экономическое развитие Абхазии, 1,9 млрд на реализацию проектов по инвестпрограмме и 126 млн на финансирование мероприятий государственной поддержки отраслей экономики.
В 2024 году объем финансовой помощи составил 5,6 миллиарда рублей.
Объем российской финансовой помощи Абхазии в 2025 году_рус - Sputnik Абхазия
Объем российской финансовой помощи Абхазии в 2025 году_рус - Sputnik Абхазия
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