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В Сочи за сутки выпало больше месячной нормы осадков

В Сочи за сутки выпало больше месячной нормы осадков

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 июн – Sputnik. В Сочи за сутки выпала месячная норма осадков. Штормовое предупреждение действует 16 и 17 июня. 16.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. В Сочи за сутки выпала месячная норма осадков. Штормовое предупреждение действует 16 и 17 июня.Из берегов вышла река Ира и затопила трассу Джубга — Сочи. Локальные ограничения движения автомобилей введены на обходной дороге города А-147 в микрорайоне Мамайка.До нормализации погоды закрыты все официальные пляжи.По словам Прошунина, мониторинговые группы проверяют зоны возможных подтоплений и оползней.

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