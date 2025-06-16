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В Сочи за сутки выпало больше месячной нормы осадков
В Сочи за сутки выпало больше месячной нормы осадков
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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. В Сочи за сутки выпала месячная норма осадков. Штормовое предупреждение действует 16 и 17 июня. 16.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. В Сочи за сутки выпала месячная норма осадков. Штормовое предупреждение действует 16 и 17 июня.Из берегов вышла река Ира и затопила трассу Джубга — Сочи. Локальные ограничения движения автомобилей введены на обходной дороге города А-147 в микрорайоне Мамайка.До нормализации погоды закрыты все официальные пляжи.По словам Прошунина, мониторинговые группы проверяют зоны возможных подтоплений и оползней.
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В Сочи за сутки выпало больше месячной нормы осадков

17:11 16.06.2025 (обновлено: 17:47 16.06.2025)
© Sputnik / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПоследствия подтопления в Сочи
Последствия подтопления в Сочи - Sputnik Абхазия, 1920, 16.06.2025
© Sputnik / Артур Лебедев
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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. В Сочи за сутки выпала месячная норма осадков. Штормовое предупреждение действует 16 и 17 июня.
Из берегов вышла река Ира и затопила трассу Джубга — Сочи. Локальные ограничения движения автомобилей введены на обходной дороге города А-147 в микрорайоне Мамайка.
До нормализации погоды закрыты все официальные пляжи.
"Жителям и гостям курорта не стоит в эти дни отдыхать по берегам рек и на незакрепленных территориях вдоль моря", — сообщил мэр города России Андрей Прошунин.
По словам Прошунина, мониторинговые группы проверяют зоны возможных подтоплений и оползней.
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