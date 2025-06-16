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Взаимный интерес: Марченко о строительстве спортивных площадок в Абхазии

Взаимный интерес: Марченко о строительстве спортивных площадок в Абхазии

Sputnik Абхазия

Сухум развивает отношения с регионами России. В Новом районе столицы открыли спортплощадку. Проект профинансирован Краснодарским краем. Всего в Абхазии... 16.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-16T14:34+0300

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2025-06-16T14:35+0300

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Взаимный интерес: Марченко о строительстве спортивных площадок в Абхазии Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Марченко о строительстве спортивных площадок в Абхазии

Сухум развивает отношения с регионами России. В Новом районе столицы открыли спортплощадку. Проект профинансирован Краснодарским краем. Всего в Абхазии собираются построить 12 таких площадок, восемь из них – в Сухуме, две – в Ткуарчале, по одной – в Очамчыре и Гале.Глава Совета краснодарского отделения "Россия молодая", директор филиала Российского общества" Знание "в Краснодарском крае Роман Марченко в эфире радио Sputnik рассказал о реализуемом проекте и о взаимодействии Абхазии с Краснодарским регионом.Слушайте подкаст.

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