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Взаимный интерес: Марченко о строительстве спортивных площадок в Абхазии
Взаимный интерес: Марченко о строительстве спортивных площадок в Абхазии
Sputnik Абхазия
Сухум развивает отношения с регионами России. В Новом районе столицы открыли спортплощадку. Проект профинансирован Краснодарским краем. Всего в Абхазии... 16.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-16T14:34+0300
2025-06-16T14:34+0300
2025-06-16T14:35+0300
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Взаимный интерес: Марченко о строительстве спортивных площадок в Абхазии
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Марченко о строительстве спортивных площадок в Абхазии
Сухум развивает отношения с регионами России. В Новом районе столицы открыли спортплощадку. Проект профинансирован Краснодарским краем. Всего в Абхазии собираются построить 12 таких площадок, восемь из них – в Сухуме, две – в Ткуарчале, по одной – в Очамчыре и Гале.Глава Совета краснодарского отделения "Россия молодая", директор филиала Российского общества" Знание "в Краснодарском крае Роман Марченко в эфире радио Sputnik рассказал о реализуемом проекте и о взаимодействии Абхазии с Краснодарским регионом.Слушайте подкаст.
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подкасты, взаимный интерес, спорт, краснодарский край, образование, сотрудничество, аудио
подкасты, взаимный интерес, спорт, краснодарский край, образование, сотрудничество, аудио
Сухум развивает отношения с регионами России. В Новом районе столицы открыли спортплощадку. Проект профинансирован Краснодарским краем. Всего в Абхазии собираются построить 12 таких площадок, восемь из них – в Сухуме, две – в Ткуарчале, по одной – в Очамчыре и Гале.
Глава Совета краснодарского отделения "Россия молодая", директор филиала Российского общества" Знание "в Краснодарском крае Роман Марченко в эфире радио Sputnik рассказал о реализуемом проекте и о взаимодействии Абхазии с Краснодарским регионом.