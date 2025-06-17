Спокойствие в движении и раскрашенная земля: шорт-лист Андрея Стенина
Удивительное фото "Фруктовые деревья под тентами" сделал фотограф из Китая Мэндань Чжу
Удивительное фото "Фруктовые деревья под тентами" сделал фотограф из Китая Мэндань Чжу
Екатерина Якель для номинации "Портре6т. Герой нашего времени" отправила фото "Русский характер: бег с препятствиями"
Екатерина Якель для номинации "Портре6т. Герой нашего времени" отправила фото "Русский характер: бег с препятствиями"
"Ашура" - называется снимок Мустафы Абдулхади в номинации "Моя планета".
"Ашура" - называется снимок Мустафы Абдулхади в номинации "Моя планета".
Ансельмо Кунья душ Сантуш из Бразилии отправил на конкурс работу "Самолет на взлетной полосе затопленного аэропорта".
Ансельмо Кунья душ Сантуш из Бразилии отправил на конкурс работу "Самолет на взлетной полосе затопленного аэропорта".
Таиландец Со Пяй Линн сделал снимок "Традиционное занятие"
"Спокойствие в движении". Автор - Мушфикуль Алам из Бангладеш.
Ракибуль Алам Хан из Бангладеш снял фото "Аббас развлекается с корабельными канатами на судоверфи".
Ракибуль Алам Хан из Бангладеш снял фото "Аббас развлекается с корабельными канатами на судоверфи".
Снимок "Шепот в тишине" россиянки Пелагии Тихоновой
"Где раскрашена земля" россиянина Павла Ившина.
"Перевернутая лодка рохинджа" фотографа из Индонезии Резы Сайфуллы.
"Перевернутая лодка рохинджа" фотографа из Индонезии Резы Сайфуллы.
"Боснийская погода Вид сверху". Автор: Армин Дургут из Боснии и Герцеговины.
"Боснийская погода Вид сверху". Автор: Армин Дургут из Боснии и Герцеговины.