https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/1055344508.html

Спокойствие в движении и раскрашенная земля: шорт-лист Андрея Стенина

Спокойствие в движении и раскрашенная земля: шорт-лист Андрея Стенина

Sputnik Абхазия

Конкурс учрежден в память о фотокорреспонденте Андрее Стенине, который погиб в Донбассе 6 августа 2014 года. 17.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-17T15:09+0300

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фото

мультимедиа

фотоконкурс андрея стенина

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В Москве объявили лауреатов, попавших в шорт-лист ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. В него попали одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 15 странИтоги конкурса и имя обладателя гран-при объявят осенью.Самые яркие кадры - в фотоленте Sputnik.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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фото, фото , мультимедиа, фотоконкурс андрея стенина