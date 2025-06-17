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Спокойствие в движении и раскрашенная земля: шорт-лист Андрея Стенина
Спокойствие в движении и раскрашенная земля: шорт-лист Андрея Стенина
Sputnik Абхазия
Конкурс учрежден в память о фотокорреспонденте Андрее Стенине, который погиб в Донбассе 6 августа 2014 года. 17.06.2025, Sputnik Абхазия
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В Москве объявили лауреатов, попавших в шорт-лист ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. В него попали одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 15 странИтоги конкурса и имя обладателя гран-при объявят осенью.Самые яркие кадры - в фотоленте Sputnik.
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фото, фото , мультимедиа, фотоконкурс андрея стенина
фото, фото , мультимедиа, фотоконкурс андрея стенина

Спокойствие в движении и раскрашенная земля: шорт-лист Андрея Стенина

15:09 17.06.2025
Подписаться
Конкурс учрежден в память о фотокорреспонденте Андрее Стенине, который погиб в Донбассе 6 августа 2014 года.
В Москве объявили лауреатов, попавших в шорт-лист ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. В него попали одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 15 стран
Итоги конкурса и имя обладателя гран-при объявят осенью.
Самые яркие кадры - в фотоленте Sputnik.
© Foto / Mengdan Zhu/Stenincontest

Удивительное фото "Фруктовые деревья под тентами" сделал фотограф из Китая Мэндань Чжу

Удивительное фото &quot;Фруктовые деревья под тентами&quot; сделал фотограф из Китая Мэндань Чжу - Sputnik Абхазия
1/11
© Foto / Mengdan Zhu/Stenincontest

Удивительное фото "Фруктовые деревья под тентами" сделал фотограф из Китая Мэндань Чжу

© Foto / Yekaterina Yakel/Stenincontest

Екатерина Якель для номинации "Портре6т. Герой нашего времени" отправила фото "Русский характер: бег с препятствиями"

Екатерина Якель для номинации &quot;Портре6т. Герой нашего времени&quot; отправила фото &quot;Русский характер: бег с препятствиями&quot; - Sputnik Абхазия
2/11
© Foto / Yekaterina Yakel/Stenincontest

Екатерина Якель для номинации "Портре6т. Герой нашего времени" отправила фото "Русский характер: бег с препятствиями"

© Foto / Mustafa AbdulHadi/Stenincontest

"Ашура" - называется снимок Мустафы Абдулхади в номинации "Моя планета".

&quot;Ашура&quot; - называется снимок Мустафы Абдулхади в номинации &quot;Моя планета&quot;. - Sputnik Абхазия
3/11
© Foto / Mustafa AbdulHadi/Stenincontest

"Ашура" - называется снимок Мустафы Абдулхади в номинации "Моя планета".

© Foto / Anselmo Cunha dos Santos/Stenincontest

Ансельмо Кунья душ Сантуш из Бразилии отправил на конкурс работу "Самолет на взлетной полосе затопленного аэропорта".

Ансельмо Кунья душ Сантуш из Бразилии отправил на конкурс работу &quot;Самолет на взлетной полосе затопленного аэропорта&quot;. - Sputnik Абхазия
4/11
© Foto / Anselmo Cunha dos Santos/Stenincontest

Ансельмо Кунья душ Сантуш из Бразилии отправил на конкурс работу "Самолет на взлетной полосе затопленного аэропорта".

© Foto / So Pyay Lynn/Stenincontest

Таиландец Со Пяй Линн сделал снимок "Традиционное занятие"

Таиландец Со Пяй Линн сделал снимок &quot;Традиционное занятие&quot; - Sputnik Абхазия
5/11
© Foto / So Pyay Lynn/Stenincontest

Таиландец Со Пяй Линн сделал снимок "Традиционное занятие"

© Foto / Mushfiqul Alam/Stenincontest

"Спокойствие в движении". Автор - Мушфикуль Алам из Бангладеш.

&quot;Спокойствие в движении&quot;. Автор - Мушфикуль Алам из Бангладеш. - Sputnik Абхазия
6/11
© Foto / Mushfiqul Alam/Stenincontest

"Спокойствие в движении". Автор - Мушфикуль Алам из Бангладеш.

© Foto / Rakibul Alam Khan/Stenincontest

Ракибуль Алам Хан из Бангладеш снял фото "Аббас развлекается с корабельными канатами на судоверфи".

Ракибуль Алам Хан из Бангладеш снял фото &quot;Аббас развлекается с корабельными канатами на судоверфи&quot;. - Sputnik Абхазия
7/11
© Foto / Rakibul Alam Khan/Stenincontest

Ракибуль Алам Хан из Бангладеш снял фото "Аббас развлекается с корабельными канатами на судоверфи".

© Foto / Pelagia Tikhonova/Stenincontest

Снимок "Шепот в тишине" россиянки Пелагии Тихоновой

Снимок &quot;Шепот в тишине&quot; россиянки Пелагии Тихоновой - Sputnik Абхазия
8/11
© Foto / Pelagia Tikhonova/Stenincontest

Снимок "Шепот в тишине" россиянки Пелагии Тихоновой

© Foto / Pavel Ivshin /Stenincontest

"Где раскрашена земля" россиянина Павла Ившина.

&quot;Где раскрашена земля&quot; россиянина Павла Ившина. - Sputnik Абхазия
9/11
© Foto / Pavel Ivshin /Stenincontest

"Где раскрашена земля" россиянина Павла Ившина.

© Foto / Reza Saifullah/Stenincontest

"Перевернутая лодка рохинджа" фотографа из Индонезии Резы Сайфуллы.

&quot;Перевернутая лодка рохинджа&quot; фотографа из Индонезии Резы Сайфуллы. - Sputnik Абхазия
10/11
© Foto / Reza Saifullah/Stenincontest

"Перевернутая лодка рохинджа" фотографа из Индонезии Резы Сайфуллы.

© Foto / Armin Durgut/Stenincontest

"Боснийская погода Вид сверху". Автор: Армин Дургут из Боснии и Герцеговины.

&quot;Боснийская погода Вид сверху&quot;. Автор: Армин Дургут из Боснии и Герцеговины. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Armin Durgut/Stenincontest

"Боснийская погода Вид сверху". Автор: Армин Дургут из Боснии и Герцеговины.

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