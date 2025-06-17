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Абхазия примет участие в ПМЭФ-2025
Абхазия примет участие в ПМЭФ-2025
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Делегация из Абхазии во главе с президентом Бадрой Гунба примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который... 17.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-17T16:24+0300
2025-06-17T16:24+0300
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СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Делегация из Абхазии во главе с президентом Бадрой Гунба примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который откроется 18 июня.Бадра Гунба примет участие в пленарном заседании. Также в рамках ПМЭФ он намерен провести ряд встреч с представителями деловых кругов, российскими государственными деятелями, представителями абхазской диаспоры в Санкт-Петербурге. ПМЭФ пройдет с 18 по 21 июня. Главная тема форума – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". В деловой программе мероприятия четыре ключевых направления: "Экономика развития: обеспечивая рост", "Технологии: стремление к лидерству", "Среда для жизни" и "Человек в новом мире".
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абхазия, россия, новости, сотрудничество, экономика, петербургский международный экономический форум (фонд)
абхазия, россия, новости, сотрудничество, экономика, петербургский международный экономический форум (фонд)
Абхазия примет участие в ПМЭФ-2025
16:24 17.06.2025 (обновлено: 16:44 17.06.2025)
СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Делегация из Абхазии во главе с президентом Бадрой Гунба примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который откроется 18 июня.
В состав делегации входят вице-премьер Джансух Нанба, посол Абхазии Алхас Квициниа, и.о. торгпреда Абхазии Орхан Шамба, почетный консул в Петербурге Владимир Бигвава.
Бадра Гунба примет участие в пленарном заседании. Также в рамках ПМЭФ он намерен провести ряд встреч с представителями деловых кругов, российскими государственными деятелями, представителями абхазской диаспоры в Санкт-Петербурге.
ПМЭФ пройдет с 18 по 21 июня. Главная тема форума – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".
В деловой программе мероприятия четыре ключевых направления: "Экономика развития: обеспечивая рост", "Технологии: стремление к лидерству", "Среда для жизни" и "Человек в новом мире".