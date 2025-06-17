https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/abkhaziya-primet-uchastie-v-pmef-2025-1055356161.html

Абхазия примет участие в ПМЭФ-2025

Абхазия примет участие в ПМЭФ-2025

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Делегация из Абхазии во главе с президентом Бадрой Гунба примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который... 17.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-17T16:24+0300

2025-06-17T16:24+0300

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в абхазии

абхазия

россия

новости

сотрудничество

экономика

петербургский международный экономический форум (фонд)

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СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Делегация из Абхазии во главе с президентом Бадрой Гунба примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который откроется 18 июня.Бадра Гунба примет участие ​​в пленарном заседании. Также в рамках ПМЭФ он намерен провести ряд встреч с представителями деловых кругов, российскими государственными деятелями, представителями абхазской диаспоры в Санкт-Петербурге. ПМЭФ пройдет с 18 по 21 июня. Главная тема форума – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". В деловой программе мероприятия четыре ключевых направления: "Экономика развития: обеспечивая рост", "Технологии: стремление к лидерству", "Среда для жизни" и "Человек в новом мире".

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Sputnik Абхазия

абхазия, россия, новости, сотрудничество, экономика, петербургский международный экономический форум (фонд)