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Безопасность в здании Нацгалереи Абхазии обсудили представители Минкульта и МЧС
Безопасность в здании Нацгалереи Абхазии обсудили представители Минкульта и МЧС
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Реставрационные работы в здании Национальной галереи на улице Пушкина начались в феврале 2024 года. 17.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-17T14:08+0300
2025-06-17T14:08+0300
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СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Обеспечение безопасности в здании Национальной галереи Абхазии обсудили министр культуры Даур Кове и замминистра Динара Смыр с представителями МЧС и вневедомственной охраны. Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта.Ранее сообщалось, что ремонтные работы находятся на завершающей стадии, галерея откроется в конце этого месяца. Здание, принадлежащее Союзу художников Абхазии, сильно пострадало во время пожара 21 января 2024 года. Из почти 4000 картин, хранившихся на втором этаже, спасти удалось только 200. После этого начались реставрационные работы в нефункционировавшем здании.
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абхазия, новости, культура
Безопасность в здании Нацгалереи Абхазии обсудили представители Минкульта и МЧС
14:08 17.06.2025 (обновлено: 14:41 17.06.2025)
Реставрационные работы в здании Национальной галереи на улице Пушкина начались в феврале 2024 года.
СУХУМ, 17 июн – Sputnik.
Обеспечение безопасности в здании Национальной галереи Абхазии обсудили министр культуры Даур Кове и замминистра Динара Смыр с представителями МЧС и вневедомственной охраны. Об этом сообщили
в пресс-службе Минкульта.
Ранее сообщалось, что ремонтные работы находятся на завершающей стадии, галерея откроется в конце этого месяца.
Здание, принадлежащее Союзу художников Абхазии, сильно пострадало во время пожара 21 января 2024 года. Из почти 4000 картин, хранившихся на втором этаже, спасти удалось только 200.
После этого начались реставрационные работы в нефункционировавшем здании.