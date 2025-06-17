Безопасность в здании Нацгалереи Абхазии обсудили представители Минкульта и МЧС

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь арадио Sputnik аефир аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Акәытқәа рынҵәара инадҳәаланы аҭагылазаашьа шҭышәныртәалатәу
13:04
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәа ахәыҷбаҳча "Амра" еиҭашьақәыргылахоит аҳҭнықалақь ахарџьқәа рыла
13:19
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ацәыргақәҵатә зал хада ари аԥхын аусура азгәаҭоуп
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Гражданин и начальник
Интервью с замглавы МВД: охрана правопорядка летом
14:05
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
3 мин
Актуальный комментарий
Минэнерго: причины плановых отключений электроснабжения в Абхазии
14:34
4 мин
Актуальный комментарий
Ключевая ставка ЦБ РФ: прогноз экономиста
14:38
13 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии до конца июня
14:51
8 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны атуристтә хырхарҭаҿы ахәқәа рышьақәыргылашьа ахылаԥшра
18:04
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Акәытқәа рынҵәара инадҳәаланы аҭагылазаашьа шҭышәныртәалатәу
18:14
15 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Встреча Бадры Гунба с Дмитрием Вольвачем
18:34
4 мин
Актуальный комментарий
Интервью с министром финансов: визит Вольвача в Абхазию
18:38
6 мин
Радио
Демпинг в турсфере: мотивы бизнеса, риски, механизмы борьбы
18:45
15 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны атуристтә хырхарҭаҿы ахәқәа рышьақәыргылашьа ахылаԥшра
21:04
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Акәытқәа рынҵәара инадҳәаланы аҭагылазаашьа шҭышәныртәалатәу
21:14
15 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Встреча Бадры Гунба с Дмитрием Вольвачем
21:34
4 мин
Актуальный комментарий
Интервью с министром финансов: визит Вольвача в Абхазию
21:38
6 мин
Радио
Демпинг в турсфере: мотивы бизнеса, риски, механизмы борьбы
21:45
15 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҟәеи Тамбови русеицура ааҿиара азгәаҭоуп
13:05
12 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсны злахәыз атуристтә форум "Путешествуй!" алҵшәақәа
13:17
13 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҟәатәи арратә ҵараиурҭаҟны аҵарашықәс хыркәшоуп
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Пляжный туризм и его перспективы в Абхазии
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
3 мин
Радио
Историк Максим Васьков: личность Владислава Ардзинба
14:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
On air
18:16
3 мин
On air
18:19
13 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Актуальный комментарий
Пицунда: концерты органно-вокальной музыки
18:49
15 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/bezopasnost-v-zdanii-natsgalerei-abkhazii-obsudili-predstaviteli-minkulta-i-mchs-1055350855.html
Безопасность в здании Нацгалереи Абхазии обсудили представители Минкульта и МЧС
Безопасность в здании Нацгалереи Абхазии обсудили представители Минкульта и МЧС
Sputnik Абхазия
Реставрационные работы в здании Национальной галереи на улице Пушкина начались в феврале 2024 года. 17.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-17T14:08+0300
2025-06-17T14:41+0300
в абхазии
абхазия
новости
культура
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/11/1055350342_6:0:1254:702_1920x0_80_0_0_9a67e7d1de761f764dfe7631a2ec93b2.jpg
СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Обеспечение безопасности в здании Национальной галереи Абхазии обсудили министр культуры Даур Кове и замминистра Динара Смыр с представителями МЧС и вневедомственной охраны. Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта.Ранее сообщалось, что ремонтные работы находятся на завершающей стадии, галерея откроется в конце этого месяца. Здание, принадлежащее Союзу художников Абхазии, сильно пострадало во время пожара 21 января 2024 года. Из почти 4000 картин, хранившихся на втором этаже, спасти удалось только 200. После этого начались реставрационные работы в нефункционировавшем здании.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/11/1055350342_162:0:1098:702_1920x0_80_0_0_579ad31cf59f3bd01fdca130ae02e259.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, культура
абхазия, новости, культура

Безопасность в здании Нацгалереи Абхазии обсудили представители Минкульта и МЧС

14:08 17.06.2025 (обновлено: 14:41 17.06.2025)
© Foto / Министерство культуры АбхазииБезопасность в здании Нацгалереи Абхазии обсудили представители Минкульта и МЧС
Безопасность в здании Нацгалереи Абхазии обсудили представители Минкульта и МЧС - Sputnik Абхазия, 1920, 17.06.2025
© Foto / Министерство культуры Абхазии
Подписаться
Реставрационные работы в здании Национальной галереи на улице Пушкина начались в феврале 2024 года.
СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Обеспечение безопасности в здании Национальной галереи Абхазии обсудили министр культуры Даур Кове и замминистра Динара Смыр с представителями МЧС и вневедомственной охраны. Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта.
Ранее сообщалось, что ремонтные работы находятся на завершающей стадии, галерея откроется в конце этого месяца.
Здание, принадлежащее Союзу художников Абхазии, сильно пострадало во время пожара 21 января 2024 года. Из почти 4000 картин, хранившихся на втором этаже, спасти удалось только 200.
После этого начались реставрационные работы в нефункционировавшем здании.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0