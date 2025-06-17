https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/bezopasnost-v-zdanii-natsgalerei-abkhazii-obsudili-predstaviteli-minkulta-i-mchs-1055350855.html

Безопасность в здании Нацгалереи Абхазии обсудили представители Минкульта и МЧС

Безопасность в здании Нацгалереи Абхазии обсудили представители Минкульта и МЧС

Sputnik Абхазия

Реставрационные работы в здании Национальной галереи на улице Пушкина начались в феврале 2024 года. 17.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Обеспечение безопасности в здании Национальной галереи Абхазии обсудили министр культуры Даур Кове и замминистра Динара Смыр с представителями МЧС и вневедомственной охраны. Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта.Ранее сообщалось, что ремонтные работы находятся на завершающей стадии, галерея откроется в конце этого месяца. Здание, принадлежащее Союзу художников Абхазии, сильно пострадало во время пожара 21 января 2024 года. Из почти 4000 картин, хранившихся на втором этаже, спасти удалось только 200. После этого начались реставрационные работы в нефункционировавшем здании.

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