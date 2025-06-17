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Часть Сухума останется без воды 18 июня

Часть Сухума останется без воды 18 июня

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 июн –Sputnik. Часть Сухума останется без воды в среду, 18 июня, сообщили в пресс-службе столичного "Водоканала". Отключение с с 00:00 до 20:00... 17.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 июн –Sputnik. Часть Сухума останется без воды в среду, 18 июня, сообщили в пресс-службе столичного "Водоканала". Отключение с с 00:00 до 20:00 затронет Новый район, Старый поселок, улицу Эшба и частично улицу Семерджиева. Причина отключения – ремонт водопроводной трубы на пересечении улиц Василия Лакоба и Киараз.

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