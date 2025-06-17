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Часть Сухума останется без воды 18 июня
Часть Сухума останется без воды 18 июня
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 июн –Sputnik. Часть Сухума останется без воды в среду, 18 июня, сообщили в пресс-службе столичного "Водоканала". Отключение с с 00:00 до 20:00... 17.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-17T14:46+0300
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СУХУМ, 17 июн –Sputnik. Часть Сухума останется без воды в среду, 18 июня, сообщили в пресс-службе столичного "Водоканала". Отключение с с 00:00 до 20:00 затронет Новый район, Старый поселок, улицу Эшба и частично улицу Семерджиева. Причина отключения – ремонт водопроводной трубы на пересечении улиц Василия Лакоба и Киараз.
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Часть Сухума останется без воды 18 июня

14:46 17.06.2025 (обновлено: 15:04 17.06.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукОтключение воды
Отключение воды - Sputnik Абхазия, 1920, 17.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 17 июн –Sputnik. Часть Сухума останется без воды в среду, 18 июня, сообщили в пресс-службе столичного "Водоканала".

Отключение с с 00:00 до 20:00 затронет Новый район, Старый поселок, улицу Эшба и частично улицу Семерджиева.

Причина отключения – ремонт водопроводной трубы на пересечении улиц Василия Лакоба и Киараз.
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