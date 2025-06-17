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https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/glava-sukhuma-dolozhil-prezidentu-o-remontnykh-rabotakh-v-gorode-1055376210.html
Глава Сухума доложил президенту о ремонтных работах в городе
Глава Сухума доложил президенту о ремонтных работах в городе
Sputnik Абхазия
Президент Бадра Гунба провел совещание с главами городов и районов во вторник, 17 июня. 17.06.2025, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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абхазия
администрация города сухум
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СУХУМ, 17 июн — Sputnik. Глава администрации Сухума Тимур Агрба доложил президенту Бадре Гунба о ремонтных работах, которые проходят в городе, сообщает "Абхазское телевидение". Агрба также рассказал о замене водопровода и канализации на улице Званба. Планируется ремонт коллектора и укладка асфальта на участке от улицы Лакоба до набережной Махаджиров у здания Парламента. Глава города уточнил, что на многих улицах идет ремонт дорог, остановок, светофоров, благоустройство дворовых территорий. Также администрация заказала оборудование для осушения подвалов жилых многоэтажек и дополнительные контейнеры для вывоза мусора в курортный сезон. Еще один важный проект — реконструкция набережной Диоскуров, которая должна начаться осенью. По словам Тимура Агрба, абхазские архитекторы и их российские коллеги обсуждают проекты, информационные стенды появятся уже ко Дню города 5 июля. Гунба, в свою очередь, подчеркнул, что реконструкция, которая начнется осенью, должна быть завершена к следующему летнему сезону.
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новости, абхазия, администрация города сухум

Глава Сухума доложил президенту о ремонтных работах в городе

22:17 17.06.2025
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииТимур Агрба
Тимур Агрба - Sputnik Абхазия, 1920, 17.06.2025
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
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Президент Бадра Гунба провел совещание с главами городов и районов во вторник, 17 июня.
СУХУМ, 17 июн — Sputnik. Глава администрации Сухума Тимур Агрба доложил президенту Бадре Гунба о ремонтных работах, которые проходят в городе, сообщает "Абхазское телевидение".
Завершен ремонт в многоэтажках, пострадавших от ураганного ветра. Остался дом на улице Званба, его крышу накрыли, чтобы квартиры не затопило дождями, проект проходит экспертизу.
Агрба также рассказал о замене водопровода и канализации на улице Званба. Планируется ремонт коллектора и укладка асфальта на участке от улицы Лакоба до набережной Махаджиров у здания Парламента.
Глава города уточнил, что на многих улицах идет ремонт дорог, остановок, светофоров, благоустройство дворовых территорий. Также администрация заказала оборудование для осушения подвалов жилых многоэтажек и дополнительные контейнеры для вывоза мусора в курортный сезон.
Еще один важный проект — реконструкция набережной Диоскуров, которая должна начаться осенью. По словам Тимура Агрба, абхазские архитекторы и их российские коллеги обсуждают проекты, информационные стенды появятся уже ко Дню города 5 июля.
Гунба, в свою очередь, подчеркнул, что реконструкция, которая начнется осенью, должна быть завершена к следующему летнему сезону.
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