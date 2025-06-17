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Назначен новый врио главы администрации Пицунды
Назначен новый врио главы администрации Пицунды
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Глава администрации Пицунды Руслан Хунцария освобожден от исполнения обязанностей, сообщает пресс-служба президента Абхазии. 17.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-17T19:05+0300
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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Глава администрации Пицунды Руслан Хунцария освобожден от исполнения обязанностей, сообщает пресс-служба президента Абхазии.Указ подписал президент Бадра Гунба. Врио главы города назначен первый замглавы Пицунды Рустам Агрба.
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Назначен новый врио главы администрации Пицунды
19:05 17.06.2025 (обновлено: 19:56 17.06.2025) СУХУМ, 17 июн - Sputnik.
Глава администрации Пицунды Руслан Хунцария освобожден от исполнения обязанностей, сообщает
пресс-служба президента Абхазии.
Указ подписал президент Бадра Гунба.
Врио главы города назначен первый замглавы Пицунды Рустам Агрба.