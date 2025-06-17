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Премьера фильма "Сотворение" по повести Георгия Гулиа прошла в РУСДРАМе спустя 55 лет
Премьера фильма "Сотворение" по повести Георгия Гулиа прошла в РУСДРАМе спустя 55 лет
Sputnik Абхазия
Фильм был снят в Абхазии, по абхазскому произведению и на абхазском языке, но ранее не был известен широкой публике. 17.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 июн - Sputnik, Бадрак Авидзба. Премьера фильма "Сотворение", снятого на основе повести Георгия Гулия "Каштановый дом" состоялась в РУСДРАМе через 55 лет после его выхода.Картина на абхазском языке вышла в 1970 году - режиссер Николай Мащенко.Флешку с редкой записью в театр принесла вдова абхазского писателя, автора сценария и исполнителя одной из главных ролей Джумы Ахуба - Людмила Сангулия, рассказал гендиректор театра Ираклий Хинтба. Он подчеркнул, что недавно в РУСДРАМе с большим успехом прошла премьера спектакля "Земляника" по рассказу Ахуба."Сотворение" первая художественная картина, рассказывающая о жизни абхазского народа, его традициях и культуре. Фильм рассказывает историю реставратора храма и его возлюбленной Амры.
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Премьера фильма "Сотворение" по повести Георгия Гулиа прошла в РУСДРАМе спустя 55 лет

20:51 17.06.2025
© Sputnik / Бадрак АвидзбаПремьера фильма "Сотворение" по повести Георгия Гулиа прошла в РУСДРАМе спустя 55 лет
Премьера фильма Сотворение по повести Георгия Гулиа прошла в РУСДРАМе спустя 55 лет - Sputnik Абхазия, 1920, 17.06.2025
© Sputnik / Бадрак Авидзба
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Фильм был снят в Абхазии, по абхазскому произведению и на абхазском языке, но ранее не был известен широкой публике.
СУХУМ, 17 июн - Sputnik, Бадрак Авидзба. Премьера фильма "Сотворение", снятого на основе повести Георгия Гулия "Каштановый дом" состоялась в РУСДРАМе через 55 лет после его выхода.
Картина на абхазском языке вышла в 1970 году - режиссер Николай Мащенко.
Флешку с редкой записью в театр принесла вдова абхазского писателя, автора сценария и исполнителя одной из главных ролей Джумы Ахуба - Людмила Сангулия, рассказал гендиректор театра Ираклий Хинтба. Он подчеркнул, что недавно в РУСДРАМе с большим успехом прошла премьера спектакля "Земляника" по рассказу Ахуба.
"55 лет прошло. Знаете, я волнуюсь и мне больно, потому что сам герой и сценарист не дожил до этого дня, что без него тут поставили спектакль, без него его недавно была показана его сказка в виде мультика. Ну, что поделать, так бывает в жизни. Я думаю, что он сейчас с нами и радуется за всех вас", - подчеркнула Людмила Сангулия.
"Сотворение" первая художественная картина, рассказывающая о жизни абхазского народа, его традициях и культуре. Фильм рассказывает историю реставратора храма и его возлюбленной Амры.
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