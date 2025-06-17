https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/premera-filma-sotvorenie-po-povesti-georgiya-gulia-proshla-v-rusdrame-spustya-55-let-1055373037.html

Премьера фильма "Сотворение" по повести Георгия Гулиа прошла в РУСДРАМе спустя 55 лет

Премьера фильма "Сотворение" по повести Георгия Гулиа прошла в РУСДРАМе спустя 55 лет

Sputnik Абхазия

Фильм был снят в Абхазии, по абхазскому произведению и на абхазском языке, но ранее не был известен широкой публике. 17.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-17T20:51+0300

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СУХУМ, 17 июн - Sputnik, Бадрак Авидзба. Премьера фильма "Сотворение", снятого на основе повести Георгия Гулия "Каштановый дом" состоялась в РУСДРАМе через 55 лет после его выхода.Картина на абхазском языке вышла в 1970 году - режиссер Николай Мащенко.Флешку с редкой записью в театр принесла вдова абхазского писателя, автора сценария и исполнителя одной из главных ролей Джумы Ахуба - Людмила Сангулия, рассказал гендиректор театра Ираклий Хинтба. Он подчеркнул, что недавно в РУСДРАМе с большим успехом прошла премьера спектакля "Земляника" по рассказу Ахуба."Сотворение" первая художественная картина, рассказывающая о жизни абхазского народа, его традициях и культуре. Фильм рассказывает историю реставратора храма и его возлюбленной Амры.

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