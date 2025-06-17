https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/vydacha-voditelskikh-prav-rossiyskogo-obraztsa-v-abkhazii--1055353032.html
Выдача водительских прав российского образца в Абхазии
Выдача водительских прав российского образца в Абхазии
Sputnik Абхазия
Более 4,9 тысячи водительских прав российского образца выдали в Абхазии с 14 апреля. Всего за это время принято 6442 заявления, изготовлено 5699 прав... 17.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-17T14:48+0300
2025-06-17T14:48+0300
2025-06-17T14:48+0300
в абхазии
абхазия
россия
инфографика
мультимедиа
водительские права
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/11/1055351249_0:63:848:539_1920x0_80_0_0_3f7f543c65a2b4851aeb56df05c4b493.png
Более 4,9 тысячи водительских прав российского образца выдали в Абхазии с 14 апреля. Всего за это время принято 6442 заявления, изготовлено 5699 прав, рассказал Sputnik глава ГАИ Дамей Авидзба. По 205 заявлениям поступили отказы. Они связаны с тем, что при наличии внутренних российских паспортов заявители предъявляли только загранпаспорта. Также в выдаче удостоверений в Абхазии отказывают гражданам, ранее получавшим их в России. Они должны менять права на общих основаниях.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/11/1055351249_23:0:824:601_1920x0_80_0_0_ad8301bcdcc90cc7961b907f94a35d63.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, россия, инфографика, мультимедиа, водительские права, инфографика
абхазия, россия, инфографика, мультимедиа, водительские права, инфографика
Выдача водительских прав российского образца в Абхазии
Более 4,9 тысячи водительских прав российского образца выдали в Абхазии с 14 апреля.
Всего за это время принято 6442 заявления, изготовлено 5699 прав, рассказал Sputnik глава ГАИ Дамей Авидзба.
По 205 заявлениям поступили отказы. Они связаны с тем, что при наличии внутренних российских паспортов заявители предъявляли только загранпаспорта.
Также в выдаче удостоверений в Абхазии отказывают гражданам, ранее получавшим их в России. Они должны менять права на общих основаниях.