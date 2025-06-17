https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/vydacha-voditelskikh-prav-rossiyskogo-obraztsa-v-abkhazii--1055353032.html

Выдача водительских прав российского образца в Абхазии

Выдача водительских прав российского образца в Абхазии

Sputnik Абхазия

Более 4,9 тысячи водительских прав российского образца выдали в Абхазии с 14 апреля. Всего за это время принято 6442 заявления, изготовлено 5699 прав... 17.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-17T14:48+0300

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Более 4,9 тысячи водительских прав российского образца выдали в Абхазии с 14 апреля. Всего за это время принято 6442 заявления, изготовлено 5699 прав, рассказал Sputnik глава ГАИ Дамей Авидзба. По 205 заявлениям поступили отказы. Они связаны с тем, что при наличии внутренних российских паспортов заявители предъявляли только загранпаспорта. Также в выдаче удостоверений в Абхазии отказывают гражданам, ранее получавшим их в России. Они должны менять права на общих основаниях.

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