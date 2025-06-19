https://sputnik-abkhazia.ru/20250619/-utverzhden-novyy-sostav-sovbeza-abkhazii-1055407245.html

Утвержден новый состав Совбеза Абхазии

Утвержден новый состав Совбеза Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Утвержден новый состав Совбеза Абхазии. Указ 16 июня подписал президент Бадра Гунба. 19.06.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

совет безопасности абхазии

бадра гунба

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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Утвержден новый состав Совбеза Абхазии. Указ 16 июня подписал президент Бадра Гунба. В него входят: Указ подписан в целях подготовки решений президента по вопросам обеспечения безопасности жизненно важных интересов личности, общества и государства.

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