Утвержден новый состав Совбеза Абхазии
11:00 19.06.2025 (обновлено: 11:03 19.06.2025)
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииСовещание Президента с главами Администраций городов и районов Абхазии
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Утвержден новый состав Совбеза Абхазии. Указ 16 июня подписал президент Бадра Гунба.
В него входят:
Бадра Гунба — председатель Совета безопасности,
вице-президент Беслан Бигвава,
генпрокурор Адгур Агрба
министр обороны Владимир Ануа,
спикер Парламента Лаша Ашуба,
глава МИД Олег Барциц,
председатель СГБ Дмитрий Дбар,
премьер-министр Владимир Делба,
вице-премьер, глава МВД Роберт Киут,
секретарь Совбеза Рауль Лолуа,
начальник Генштаба Владимир Савченко,
руководитель Администрации президента Беслан Эшба.
Указ подписан в целях подготовки решений президента по вопросам обеспечения безопасности жизненно важных интересов личности, общества и государства.