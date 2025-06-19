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Абхазия и Россия подпишут межведомственную программу сотрудничества в сфере культуры
Абхазия и Россия подпишут межведомственную программу сотрудничества в сфере культуры
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Абхазия и Россия подпишут межведомственную программу сотрудничества на 2026-2028 годы в сфере культуры. 19.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Абхазия и Россия подпишут межведомственную программу сотрудничества на 2026-2028 годы в сфере культуры. Сегодня состоялась встреча министра культуры Абхазии Даура Кове и замминистра культуры России Андрея Малышева. Стороны также обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере исполнительского искусства, а также гастрольной деятельности.
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абхазия, россия, культура, даур кове

Абхазия и Россия подпишут межведомственную программу сотрудничества в сфере культуры

21:14 19.06.2025
© Foto / Минкультуры РоссииАбхазия и Россия подпишут межведомственную программу сотрудничества в сфере культуры
Абхазия и Россия подпишут межведомственную программу сотрудничества в сфере культуры - Sputnik Абхазия, 1920, 19.06.2025
© Foto / Минкультуры России
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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Абхазия и Россия подпишут межведомственную программу сотрудничества на 2026-2028 годы в сфере культуры.
Сегодня состоялась встреча министра культуры Абхазии Даура Кове и замминистра культуры России Андрея Малышева.
Подписание документа планируется на полях Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
Стороны также обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере исполнительского искусства, а также гастрольной деятельности.
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