https://sputnik-abkhazia.ru/20250619/abkhaziya-i-rossiya-podpishut-mezhvedomstvennuyu-programmu-sotrudnichestva-v-sfere-kultury-1055424199.html

Абхазия и Россия подпишут межведомственную программу сотрудничества в сфере культуры

Абхазия и Россия подпишут межведомственную программу сотрудничества в сфере культуры

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Абхазия и Россия подпишут межведомственную программу сотрудничества на 2026-2028 годы в сфере культуры. 19.06.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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даур кове

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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Абхазия и Россия подпишут межведомственную программу сотрудничества на 2026-2028 годы в сфере культуры. Сегодня состоялась встреча министра культуры Абхазии Даура Кове и замминистра культуры России Андрея Малышева. Стороны также обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере исполнительского искусства, а также гастрольной деятельности.

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