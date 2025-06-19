https://sputnik-abkhazia.ru/20250619/beglov-abkhaziya-dlya-nas-rodnaya-bratskaya-respublika-1055423343.html

Беглов: Абхазия для нас родная, братская республика

Беглов: Абхазия для нас родная, братская республика

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Абхазия для нас родная, братская республика, заявил на встрече с президентом Бадрой Гунба губернатор Санкт-Петербурга Александр... 19.06.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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александр беглов

бадра гунба

абхазия

россия

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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Абхазия для нас родная, братская республика, заявил на встрече с президентом Бадрой Гунба губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он подчеркнул, что Санкт-Петербург и республика могут рассматривать сотрудничество в сферах здравоохранения, образования, коммунальных служб. Важным вопросом Беглов назвал организацию прямых рейсов с Сухумом. Он также напомнил, что абхазские школьники в этом году приглашены на праздник "Алые паруса".

https://sputnik-abkhazia.ru/20250619/prezident-abkhazii-vstretilsya-s-gubernatorom-sankt-peterburga-1055420724.html

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санкт-петербург, александр беглов, бадра гунба, абхазия, россия