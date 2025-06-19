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Беглов: Абхазия для нас родная, братская республика
Беглов: Абхазия для нас родная, братская республика
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Абхазия для нас родная, братская республика, заявил на встрече с президентом Бадрой Гунба губернатор Санкт-Петербурга Александр... 19.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Абхазия для нас родная, братская республика, заявил на встрече с президентом Бадрой Гунба губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он подчеркнул, что Санкт-Петербург и республика могут рассматривать сотрудничество в сферах здравоохранения, образования, коммунальных служб. Важным вопросом Беглов назвал организацию прямых рейсов с Сухумом. Он также напомнил, что абхазские школьники в этом году приглашены на праздник "Алые паруса".
https://sputnik-abkhazia.ru/20250619/prezident-abkhazii-vstretilsya-s-gubernatorom-sankt-peterburga-1055420724.html
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санкт-петербург, александр беглов, бадра гунба, абхазия, россия
санкт-петербург, александр беглов, бадра гунба, абхазия, россия
СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Абхазия для нас родная, братская республика, заявил на встрече с президентом Бадрой Гунба губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"Нам уже пора подписать соглашение совместное, чтобы больше развивать отношения. Но еще главное, как вы говорите, нужно развивать и горизонтальную связь. Мы могли бы подписать соглашения между нашими районами и районами Абхазии", — отметил Беглов.
Он подчеркнул, что Санкт-Петербург и республика могут рассматривать сотрудничество в сферах здравоохранения, образования, коммунальных служб.
Важным вопросом Беглов назвал организацию прямых рейсов с Сухумом.
Он также напомнил, что абхазские школьники в этом году приглашены на праздник "Алые паруса".