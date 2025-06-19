https://sputnik-abkhazia.ru/20250619/delegatsiya-parlamenta-abkhazii-nakhoditsya-na-peterburgskom-ekonomicheskom-forume-1055422296.html
Делегация Парламента Абхазии находится на Петербургском экономическом форуме
Делегация Парламента Абхазии находится на Петербургском экономическом форуме
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Об участии в ПМЭФ, какое значение имеет событие для иностранных гостей, рассказал депутат Парламента Абхазии Инар Садзба. 19.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-19T18:34+0300
2025-06-19T18:34+0300
2025-06-19T19:05+0300
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Об участии в ПМЭФ, какое значение имеет событие для иностранных гостей, рассказал депутат Парламента Абхазии Инар Садзба. Беседа в аудиофайле.Петербургский международный экономический форуме (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге на площадке Конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Он проходит ежегодно, начиная с 1997 года. С 2006 года Форум проводится под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. ПМЭФ-2025 станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов глобальной экономики, социальных вопросов и развития технологий. В этом году Форум проходит под лозунгом "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". В нем принимают участие около 20 тысяч представителей из 140 стран и территорий. Парламентарии Республики Абхазия неоднократно становились участниками мероприятий Форума.
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петербургский международный экономический форум (фонд), депутаты, абхазия, подкасты, аудио
петербургский международный экономический форум (фонд), депутаты, абхазия, подкасты, аудио
Делегация Парламента Абхазии находится на Петербургском экономическом форуме
18:34 19.06.2025 (обновлено: 19:05 19.06.2025)
Об участии в ПМЭФ, какое значение имеет событие для иностранных гостей, рассказал депутат Парламента Абхазии Инар Садзба.
Петербургский международный экономический форуме (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге на площадке Конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Он проходит ежегодно, начиная с 1997 года. С 2006 года Форум проводится под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. ПМЭФ-2025 станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов глобальной экономики, социальных вопросов и развития технологий. В этом году Форум проходит под лозунгом "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". В нем принимают участие около 20 тысяч представителей из 140 стран и территорий. Парламентарии Республики Абхазия неоднократно становились участниками мероприятий Форума.