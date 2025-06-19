https://sputnik-abkhazia.ru/20250619/deti-iz-dnr-priekhali-na-otdykh-v-abkhaziyu-1055403423.html

Дети из ДНР приехали на отдых в Абхазию

Дети из ДНР приехали на отдых в Абхазию

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Группа из 27 детей из Донецкой Народной Республики отдыхает на курорте "Пицунда". 19.06.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

россия

днр

пицунда

дети

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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Группа из 27 детей из Донецкой Народной Республики отдыхает на курорте "Пицунда". Совместно с Минтуризма для них разработана развлекательная и экскурсионная программа. Этим летом ожидается прибытие еще двух групп детей из ДНР и Курской области.

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