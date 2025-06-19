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Дети из ДНР приехали на отдых в Абхазию
Дети из ДНР приехали на отдых в Абхазию
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Группа из 27 детей из Донецкой Народной Республики отдыхает на курорте "Пицунда". 19.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-19T09:15+0300
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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Группа из 27 детей из Донецкой Народной Республики отдыхает на курорте "Пицунда". Совместно с Минтуризма для них разработана развлекательная и экскурсионная программа. Этим летом ожидается прибытие еще двух групп детей из ДНР и Курской области.
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абхазия, россия, днр, пицунда, дети
абхазия, россия, днр, пицунда, дети
Дети из ДНР приехали на отдых в Абхазию
09:15 19.06.2025 (обновлено: 10:30 19.06.2025)
СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Группа из 27 детей из Донецкой Народной Республики отдыхает на курорте "Пицунда".
"Дети отдыхают у нас по приглашению руководства Абхазии. Эти дети проявили себя в конкурсе "Моя семья". Они испытали на себе тяготы войны. Наш народ пережил войну не так давно. И у нас сердце болит за этих детей", — рассказал в эфире радио Sputnik замглавы курорта "Пицунда" Павел Киртбая.
Совместно с Минтуризма для них разработана развлекательная и экскурсионная программа.
Этим летом ожидается прибытие еще двух групп детей из ДНР и Курской области.