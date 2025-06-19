https://sputnik-abkhazia.ru/20250619/dobrovolets-iz-abkhazii-rasskazal-ob-uchastii-v-svo-1055408610.html
Доброволец из Абхазии рассказал об участии в СВО
Доброволец из Абхазии рассказал об участии в СВО
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Участие в СВО равносильно защите собственного дома, поделился доброволец из Абхазии с позывным Ися. 19.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-19T12:10+0300
2025-06-19T12:10+0300
2025-06-19T13:18+0300
военная спецоперация рф в донбассе
абхазия
добровольцы
россия
донбасс
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/13/1055408727_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3d9d4914ec9441a4455709a39a81e169.png
СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Участие в СВО равносильно защите собственного дома, поделился доброволец из Абхазии с позывным Ися. "Как будто я защищаю свой дом, абсолютно такие же эмоции", — сказал он. Боец служит в бригаде "Пятнашка" с 2023 года. Он подчеркнул, что в "Пятнашке" служат очень идейные личности, которые будут до конца стоять за идею. Ися отдельно отметил, что жители Курской области проявили настоящее мужество перед лицом украинского терроризма. "Они встретили ту ситуацию, террористическую, с огромной силой, с огромной верой в Вооруженные силы России. Они ни грамма не сомневались, что мы прогоним террористов. Мы так и поступили", — сказал боец. Он поделился воспоминаниями, как жители встречали бригаду "Пятнашка" с российскими флагами, благодарили, угощали фруктами, едой.
абхазия
россия
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/13/1055408727_204:0:1164:720_1920x0_80_0_0_9b56b63518ba362fa8bda8db5b395c46.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, добровольцы, россия, донбасс
абхазия, добровольцы, россия, донбасс
СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Участие в СВО равносильно защите собственного дома, поделился доброволец из Абхазии с позывным Ися.
"Как будто я защищаю свой дом, абсолютно такие же эмоции", — сказал он.
Боец служит в бригаде "Пятнашка" с 2023 года.
"Все, что там происходит, когда видишь своими глазами, — это вообще небо и земля. Оказавшись там, я понял, что пока там не закончим, за дом не будет уверенности в безопасности. Весь тот фашизм, с которым мы там сталкиваемся, он, на самом деле, реальный", — сказал доброволец.
Он подчеркнул, что в "Пятнашке" служат очень идейные личности, которые будут до конца стоять за идею.
Ися отдельно отметил, что жители Курской области проявили настоящее мужество перед лицом украинского терроризма.
"Они встретили ту ситуацию, террористическую, с огромной силой, с огромной верой в Вооруженные силы России. Они ни грамма не сомневались, что мы прогоним террористов. Мы так и поступили", — сказал боец.
Он поделился воспоминаниями, как жители встречали бригаду "Пятнашка" с российскими флагами, благодарили, угощали фруктами, едой.