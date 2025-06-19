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Доброволец из Абхазии рассказал об участии в СВО

Доброволец из Абхазии рассказал об участии в СВО

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Участие в СВО равносильно защите собственного дома, поделился доброволец из Абхазии с позывным Ися. 19.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Участие в СВО равносильно защите собственного дома, поделился доброволец из Абхазии с позывным Ися. "Как будто я защищаю свой дом, абсолютно такие же эмоции", — сказал он. Боец служит в бригаде "Пятнашка" с 2023 года. Он подчеркнул, что в "Пятнашке" служат очень идейные личности, которые будут до конца стоять за идею. Ися отдельно отметил, что жители Курской области проявили настоящее мужество перед лицом украинского терроризма. "Они встретили ту ситуацию, террористическую, с огромной силой, с огромной верой в Вооруженные силы России. Они ни грамма не сомневались, что мы прогоним террористов. Мы так и поступили", — сказал боец. Он поделился воспоминаниями, как жители встречали бригаду "Пятнашка" с российскими флагами, благодарили, угощали фруктами, едой.

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