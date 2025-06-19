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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
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Группа российских военных возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории
Группа российских военных возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Группа российских военных возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в соответствии со стамбульскими договоренностями... 19.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Группа российских военных возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в соответствии со стамбульскими договоренностями, сообщили в Минобороны РФ. Взамен передана группа военнопленных ВСУ. Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
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россия, украина, министерство обороны рф

Группа российских военных возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории

15:10 19.06.2025 (обновлено: 16:08 19.06.2025)
© Sputnik / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВозвращение российских военных из украинского плена
Возвращение российских военных из украинского плена - Sputnik Абхазия, 1920, 19.06.2025
© Sputnik / Министерство обороны РФ
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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Группа российских военных возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в соответствии со стамбульскими договоренностями, сообщили в Минобороны РФ.
Взамен передана группа военнопленных ВСУ.
В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
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