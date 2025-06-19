https://sputnik-abkhazia.ru/20250619/gruppa-rossiyskikh-voennykh-vozvraschena-s-podkontrolnoy-kievskomu-rezhimu-territorii-1055417158.html

Группа российских военных возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории

Группа российских военных возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Группа российских военных возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в соответствии со стамбульскими договоренностями... 19.06.2025, Sputnik Абхазия

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2025-06-19T16:08+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Группа российских военных возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в соответствии со стамбульскими договоренностями, сообщили в Минобороны РФ. Взамен передана группа военнопленных ВСУ. Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

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