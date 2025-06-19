https://sputnik-abkhazia.ru/20250619/khibla-gerzmava-i-denis-matsuev-otkroyut-ezhegodnyy-festival-kontsertom-v-sukhume-1055417365.html

Хибла Герзмава и Денис Мацуев откроют ежегодный фестиваль концертом в Сухуме

Хибла Герзмава и Денис Мацуев откроют ежегодный фестиваль концертом в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Хибла Герзмава и Денис Мацуев откроют XXIII фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" 31 июля в Сухуме. 19.06.2025, Sputnik Абхазия

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фестиваль "хибла герзмава приглашает..."

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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Хибла Герзмава и Денис Мацуев откроют XXIII фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" 31 июля в Сухуме. На сцене у Абхазского драмтеатра Мацуев исполнит Второй фортепианный концерт Рахманинова, выступят молодые звезды оперы — лауреаты конкурса Герзмава, прозвучит художественное слово Евгения Князева. Выступит оркестр МГАСО под управлением Антона Гришанина. Открытие фестиваля посвящено 80-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. ⠀ После концертов в Абхазии артисты отправятся в гастрольный тур по России и за рубеж. Финал состоится в Стамбуле.

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абхазия, культура, россия, фестиваль "хибла герзмава приглашает..."