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Хибла Герзмава и Денис Мацуев откроют ежегодный фестиваль концертом в Сухуме
Хибла Герзмава и Денис Мацуев откроют ежегодный фестиваль концертом в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Хибла Герзмава и Денис Мацуев откроют XXIII фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" 31 июля в Сухуме. 19.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Хибла Герзмава и Денис Мацуев откроют XXIII фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" 31 июля в Сухуме. На сцене у Абхазского драмтеатра Мацуев исполнит Второй фортепианный концерт Рахманинова, выступят молодые звезды оперы — лауреаты конкурса Герзмава, прозвучит художественное слово Евгения Князева. Выступит оркестр МГАСО под управлением Антона Гришанина. Открытие фестиваля посвящено 80-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. ⠀ После концертов в Абхазии артисты отправятся в гастрольный тур по России и за рубеж. Финал состоится в Стамбуле.
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абхазия, культура, россия, фестиваль "хибла герзмава приглашает..."
абхазия, культура, россия, фестиваль "хибла герзмава приглашает..."

Хибла Герзмава и Денис Мацуев откроют ежегодный фестиваль концертом в Сухуме

16:04 19.06.2025 (обновлено: 16:07 19.06.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукЗавершилась абхазская часть фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..."
Завершилась абхазская часть фестиваля Хибла Герзмава приглашает... - Sputnik Абхазия, 1920, 19.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Хибла Герзмава и Денис Мацуев откроют XXIII фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" 31 июля в Сухуме.
На сцене у Абхазского драмтеатра Мацуев исполнит Второй фортепианный концерт Рахманинова, выступят молодые звезды оперы — лауреаты конкурса Герзмава, прозвучит художественное слово Евгения Князева. Выступит оркестр МГАСО под управлением Антона Гришанина.
Открытие фестиваля посвящено 80-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. ⠀
2 августа пройдет концерт в Пицундском храме,
4 августа — на плато у Бедийского собора прозвучат абхазские духовные и народные песни.
После концертов в Абхазии артисты отправятся в гастрольный тур по России и за рубеж. Финал состоится в Стамбуле.
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